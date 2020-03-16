Интернет-торговля просит чиновников разрешить онлайн-продажу лекарств
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами – из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
АКИТ направила письма подобного содержания премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, а НАДТ – мэру Москвы Сергею Собянину. «Ведомости» ознакомились с копиями писем Володину и Собянину, их подлинность подтвердили президент АКИТ Артем Соколов и президент НАДТ Александр Иванов.
После обращения АКИТ Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой обеспечить оперативное принятие законопроекта о торговле безрецептурными лекарствами в интернете. «Ведомостям» не удалось связаться с представителями Володина и Собянина. Законопроект будет принят в конце этой — начале следующей недели, говорит участвующий в работе над законопроектом собеседник «Ведомостей».
Госдума приняла законопроект в первом чтении еще в 2017 г. В первоначальной редакции он разрешал онлайн-продажу только безрецептурных лекарств. Дальнейшая работа над документов затянулась из-за разногласий между законодателями и игроками рынка. Например, было непонятно, кто будет доставлять препараты – курьеры или фармацевты с провизорами. В ноябре 2019 г. представитель Минздрава заявил, что министерство поддерживает законопроект. Предполагалось, что если Госдума примет его до конца 2019 г., заказать безрецептурные лекарства через интернет можно будет с 1 января 2020 г.
Ничего этого не произошло. В декабре 2019 г. правительство вынесло отрицательное заключение на депутатские поправки ко второму чтению, которые предусматривали начало онлайн-продажи безрецептурных лекарств с 1 июля 2020 г., а рецептурных – с 1 января 2022 г.
АКИТ просит разрешить онлайн-торговлю и рецептурными, и безрецептурными лекарствами, а НАДТ – только нерецептурных препаратов. Продажа только безрецептурных лекарств не решит всех вопросов: чтобы полностью обезопасить себя и окружающих от заражения любой инфекцией, нужно, чтобы у людей была возможность не выходить из дома, считает Соколов. Онлайн-торговля лекарствами поможет минимизировать контакт людей друг с другом и усилить профилактические меры, вводимые в Москве, говорит Иванов.
НАДТ также предлагает разрешить в России продажу несертифицированных экспресс-тестов на коронавирус, разрешенных в других странах. Сейчас в России тест можно пройти только через медработников и при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях. В Москве это ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница №1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится, если человек прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран (список – на сайте Роспотребнадзора), имел контакт с вернувшимися из-за границы или зараженными в предыдущие две недель. 16 марта об инвестициях в разработку новых экспресс-тестов на коронавирус объявил РФПИ – совместная разработка фонла с японскими компаниями и учеными позволит определять, болен человек коронавирусом или нет за 30 минут.
По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с крупнейшим китайским производителем тестов на коронавирус, одна из ведущих российских частных клиник попыталась ввезти с Россию и сертифиципровать тесты из Китая, но власти запретили ей это сделать.
Закон, разрешающий интернет-продажу лекарствами, жизненно необходим особенно тем людям, кто по состоянию здоровья не может пойти в аптеку, считает гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин: поход в аптеку сейчас может быть смертельно опасен для людей старшего возраста. Единственный способ – доставлять посылки с лекарствами курьером и оставлять их у двери и проводить консультации с фармацевтами удаленно. Аптечный рынок достаточно быстро адаптируется к новым условиям торговли, уверяет Буздалин.
Быстрое принятие закона об онлайн-торговле лекарствами в разгар эпидемии приведет к тому, что люди, минуя фармацевта и провизора, будут самостоятельно покупать безрецептурные препараты, снимать симптомы заболевания и идти на улицу дальше заражать других или же заниматься самолечением, что может привести в случае с коронавирусом к тяжелой форме пневмонии и летальному исходу, считает гендиректор аптечных сетей «Столички» и «Неофарм» Евгений Нифантьев.
Представители Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Голиковой не ответили на запросы «Ведомостей».