Интернет-торговля просит чиновников разрешить онлайн-продажу лекарств

НАДТ также предлагает разрешить в России продажу несертифицированных экспресс-тестов на коронавирус, разрешенных в других странах. Сейчас в России тест можно пройти только через медработников и при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях. В Москве это ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница №1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится, если человек прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран (список – на сайте Роспотребнадзора), имел контакт с вернувшимися из-за границы или зараженными в предыдущие две недель. 16 марта об инвестициях в разработку новых экспресс-тестов на коронавирус объявил РФПИ – совместная разработка фонла с японскими компаниями и учеными позволит определять, болен человек коронавирусом или нет за 30 минут.