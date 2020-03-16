В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек

Новые меры введены из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России , поясняется в блоге Собянина. Мэр отметил, что в Москве скорость распространения инфекции значительно ниже, чем в других странах. Однако, по его словам, определенная динамика существует. Согласно данным Минздрава на 16 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. За день количество заразившихся увеличилось на 30 человек, что является рекордным значением за сутки. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что 86 случаев из 93 зарегистрированных – завозные. В больницах находятся 79 человек, из них у 57 госпитализированных заболевание протекает без симптомов. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире число заболевших коронавирусом превысило 153 000 человек, из них свыше 5700 заболевших умерли.