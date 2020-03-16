В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля. Согласно подписанному им указу, в помещениях запрещается проводить мероприятия с числом участников более 50 человек.
С 17 марта вводится режим свободного посещения госучреждений дополнительного образования и спортивных школ. С 21 марта до 12 апреля будут закрыты государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения допобразования. По просьбе родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1-го по 4-й класс, уточняется в указе. Родителей, решивших временно не приводить детей на занятия в школу, просят не допускать их появления в торговых центрах, парках и прочих общественных местах. «Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», – отметил Собянин в блоге.
Московские власти также требуют от прибывших из европейских стран, США, Великобритании, Украины и Белоруссии находиться дома на карантине в течение 14 дней.
Власти Москвы также попросили людей пожилого возраста как наиболее уязвимых максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не выходить из квартиры. В Москве также приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», запрещается проводить различные массовые мероприятия в центрах соцобслуживания.
Также временно приостанавливается продажа билетов водителями в общественном транспорте.
Минкультуры ввело временный запрет на обслуживание читателей в библиотеках. Ведомство также рекомендовало музеям отказаться от проведения групповых экскурсий, от использования аудиогидов и других мультимедийных устройств на выставках, приостановить командировки сотрудников и гастроли творческих коллективов, а также запретить иностранцам посещение учреждений культуры.
Большинство опрошенных «Ведомостями» топ-менеджеров столичных театров и кинотеатров сообщили, что активно обсуждают, как поступить, и сделают объявление для зрителей в ближайшее время. Гендиректор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко сказала, что сеть отменяет все бесплатные показы и ограничивает продажи на обычные сеансы 50 билетами.
Театр имени Евгения Вахтангова объявил об отмене спектаклей с 17 марта до 10 апреля. Об отмене спектаклей сообщил также «Современник». Театры обещают вернуть стоимость билетов или обменять их. Музей русского импрессионизма временно закрывается с 17 марта, сообщил «Ведомостям» его представитель. Еврейский музей и Музей истории ГУЛАГа продолжат работать, но отменяют все мероприятия, говорят их представители. Театральный фестиваль «Золотая маска» объявил об отмене всех представлений до 10 апреля.
Новые меры введены из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, поясняется в блоге Собянина. Мэр отметил, что в Москве скорость распространения инфекции значительно ниже, чем в других странах. Однако, по его словам, определенная динамика существует. Согласно данным Минздрава на 16 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. За день количество заразившихся увеличилось на 30 человек, что является рекордным значением за сутки. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что 86 случаев из 93 зарегистрированных – завозные. В больницах находятся 79 человек, из них у 57 госпитализированных заболевание протекает без симптомов. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире число заболевших коронавирусом превысило 153 000 человек, из них свыше 5700 заболевших умерли.