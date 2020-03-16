FT узнала о планах властей ЕС запретить въезд в шенгенскую зону
Власти Евросоюза планируют запретить въезд в страны шенгенской зоны всех граждан из третьих стран, сообщает Financial Times (FT). Издание сообщает, что решение будет оглашено позднее в понедельник, 16 марта, на видеоконференции глав стран G7 в Брюсселе.
Решение было принято во время телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главами Еврокомиссии и Совета Европы. Странам Евросоюза, не входящим в шенгенскую зону — Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария — предложили присоединиться к запрету. Статус Великобритании, которая в настоящее время выходит из Евросоюза, FT уточнить не смогла.
Вспышка заболевания COVID-19 случилась в Китае в конце 2019 г., к настоящему времени эпицентром пандемии стала Европа, сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус 13 марта. Число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 153 517 человек, 5735 из заболевших скончались, указано в ежедневном бюллетене ВОЗ от 15 марта.
Шенгенское соглашение и Шенгенская конвенция подразумевают свободное передвижение внутри зоны из 26 стран, а также единый визовый режим для граждан из третьих стран. Распространение коронавируса вынудило Италию, Германию, Польшу, Чехию и Данию закрыть границы для иностранцев вне зависимости от договоренностей по шенгенской зоне. 12 марта США ввела 30-дневный запрет на приезд из стран шенгенской зоны, 14 марта он был расширен на Великобританию и Ирландию.