FT узнала о планах властей ЕС запретить въезд в шенгенскую зону

Шенгенское соглашение и Шенгенская конвенция подразумевают свободное передвижение внутри зоны из 26 стран, а также единый визовый режим для граждан из третьих стран. Распространение коронавируса вынудило Италию, Германию, Польшу, Чехию и Данию закрыть границы для иностранцев вне зависимости от договоренностей по шенгенской зоне. 12 марта США ввела 30-дневный запрет на приезд из стран шенгенской зоны, 14 марта он был расширен на Великобританию и Ирландию.