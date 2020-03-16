Число заразившихся коронавирусом в России выросло за день на 30 человек
Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По состоянию на 15 марта в России было зафиксировано 63 случая болезни. Таким образом, за день количество заболевших выросло на 30 человек.
Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 марта. Тогда за прошедший день было выявлено 11 новых случаев заболевания, общее число заболевших коронавирусом выросло до 45 человек.
По словам вице-премьера, из 93 случаев заболевания в России 86 случаев завозные. В семи случаях заражение произошло внутри страны. 79 человек находится в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без симптомов. Состояние средней тяжести наблюдается у двух пациентов из-за незначительной одышки, сообщила Голикова на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России. Под наблюдением врачей находятся 15,000 человек.
Она отметила, что в России ежедневно производится до 100,000 тест-систем по выявлению коронавируса. Тестирование проходят все прибывающие в Россию из государств с неблагоприятной ситуацией с распространением вируса. Роспотребнадзор направит тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы их принять, подчеркнула Голикова.
Премьер Михаил Мишустин заявил, что в России будут расширены возможности прохождения тестирования на коронавирус даже при отсутствии симптомов. Этим будут заниматься органы здравоохранения субъектов РФ. Он также призвал регионы учесть опыт Москвы по борьбе с коронавирусом.
Число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет более 153 000 человек, 3204 из них скончались, сообщала Всемирная организация здравоохранения 15 марта.