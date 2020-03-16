Число заразившихся коронавирусом в России выросло за день на 30 человек

Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 марта. Тогда за прошедший день было выявлено 11 новых случаев заболевания, общее число заболевших коронавирусом выросло до 45 человек.



По словам вице-премьера, из 93 случаев заболевания в России 86 случаев завозные. В семи случаях заражение произошло внутри страны. 79 человек находится в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без симптомов. Состояние средней тяжести наблюдается у двух пациентов из-за незначительной одышки, сообщила Голикова на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России. Под наблюдением врачей находятся 15,000 человек.