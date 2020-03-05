Каково в России болеть коронавирусом
Гражданин Китая Ван Юньбин, который оказался одним из первых в России больным коронавирусом, узнал о своей болезни из новостей. Он заявлял, что от него скрывают информацию о диагнозе, а также жаловался на условия в читинской больнице: «Условия в больнице недостаточны для нашей реабилитации. В Китае в такой ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента». На его жалобу тут же откликнулся российский Минздрав, пообещав оперативно провести проверку. Позднее Юньбин выздоровел, был выписан из больницы и горячо благодарил вылечивших его врачей. «Ведомости» выяснили, чего ждать заразившемуся коронавирусом и на что он может рассчитывать.
Первые заразившиеся и изолированные
Проблема с коронавирусом в первую очередь обнажила многие зревшие годами проблемы российского здравоохранения. Ван Юньбин поначалу жаловался, что у него и его двухлетнего ребенка высокая температура и понос, но «врачей в конце недели не было на месте».
«Я не знаю, как выбраться из этого ужаса. Нас держат взаперти, врачи разговаривают с нами как с заключенными: «У вас нет тут прав, есть только обязанности», – писала в своем блоге бильярдистка Кристина Ткач, которую госпитализировали после возвращения из Италии в московскую Инфекционную клиническую больницу № 1 из-за подозрения на коронавирус. «Одно ведро с водой и тряпка на все палаты, в одной из которых лежал Давид [Беров, первый заразившийся коронавирусом москвич], который ходит с нами по коридору и стоял в общей очереди с нами на сдачу анализов», – жаловалась Ткач. Позднее ее перевели в другую больницу.
Жительница Москвы Наталья Смирнова рассказала, как ее держали вместе с другими больными и не могли поставить диагноз: «Сегодня выясняется, что результата нет, он где-то затерялся, сказали – теперь только в понедельник (6-й день!!!). Я все это время в общей палате. В отделении нет мыла, масок, один туалет на этаже, а значит, свободное хождение по коридорам», – жаловалась она на своей странице в Facebook. Ее госпитализировали, после того как поднялась температура, а незадолго до этого она общалась с гражданином Китая. После жалоб руководству больницы дали втык. «Если бы я не жаловалась на ситуацию, вряд ли бы изменилось что-то в лучшую сторону», – сказала Смирнова «Ведомостям».
Немало случаев, когда пациенты бегут из-под карантина. Алла Ильина, у которой заподозрили наличие коронавируса, в начале февраля самовольно покинула карантин в Боткинской больнице в Петербурге вместе еще с тремя пациентами. Главврача потом за это уволили, а Ильина так объяснила мотивы побега: «Ситуация с самого начала была построена на лжи Роспотребнадзора, что мне нужно на денек съездить в больницу. Рассказывали сказки про маленького мальчика, которого на следующий день выписали, так как были готовы анализы. А сейчас Роспотребнадзор заявляет, что мои анализы от 6 февраля даже не готовы!» – говорила пациентка «Открытым медиа» 19 февраля. По иску Роспотребнадзора суд заставил принудительно вернуть Ильину в инфекционное отделение. По суду разыскивают и бежавшую жительницу Севастополя Екатерину Репях, рассказывала главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская: «Не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение. Суд принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований». «На карантин имеют право только в случае, если мне поставили диагноз ОРВИ и есть температура. У меня ничего не обнаружили. Но все равно закрыли в палате, замуровали окна и двери и не выпускали», – написала сама девушка в соцсетях.
В Алтайском крае прибывших граждан Китая изолировали на карантин в детском оздоровительном лагере «Кристалл» в селе Покровка. В Башкирии 12 граждан Китая, которые на протяжении двух с половиной недель находились на карантине, поместили в обсерватор на территории цементного завода. «Из любого официального учреждения можно сделать барак. Не нужно за это переживать. Это, как правило, высокотехнологичные инфекционные стационары с правильной циркуляцией воздуха», – говорит военный микробиолог Михаил Супотницкий.
Вирус в России
По состоянию на 5 марта в России выявлено четыре случая заболевания коронавирусом. Два первых случая заражения были зарегистрированы 31 января в Тюмени и Забайкальском крае, оба заболевших – граждане Китая.
Первый случай коронавируса в Москве был подтвержден 1 марта – у игрока любительского футбольного клуба «Мегамужики» Давида Берова. Он заболел во время отдыха в Милане, 27 февраля с симптомами ОРВИ его госпитализировали в Инфекционную больницу № 1. Берова поместили в общую палату еще с шестью людьми, вначале тесты были отрицательными. Когда на третьем этапе проверки коронавирус подтвердился, его перевели в отдельный бокс.
5 марта власти сообщили о новом заболевшем в Санкт-Петербурге. Это студент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (СЗГМУ) по обмену из Италии по имени Рикардо, сказали «Ведомостям» в студсовете и подтвердили в вузе. Он прилетел в столицу 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Два общежития вуза, где он учится, закрыли на карантин.
Еще трое – уже граждан России – заразились на круизном лайнере Diamond Princess (Япония), но этот случай не входит в российскую статистику. 23 февраля восьмерых россиян, находившихся на лайнере, доставили из Токио в Казань: они и эвакуировавший их экипаж в течение 14 дней будут находиться на карантине в Казанской инфекционной больнице.
Что это за вирус
Коронавирусы – это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, а в некоторых случаях могут передаваться человеку. Как и другие респираторные заболевания, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем (когда инфицированный человек кашляет или чихает) и через загрязненные поверхности (например, дверные ручки). Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.
До появления первых симптомов проходит от двух до 14 дней, в среднем пять суток. Сначала болезнь протекает в легкой форме или вообще без симптомов – таких более 80% случаев, показывают исследования китайского ученого Чжана Яньпина. «Если форма легкая, то организм может даже самоизлечиться. Но человек при этом будет беззаботно бегать и заразит не одну сотню людей, особенно если он находится в Москве. Когда высока доля легких форм, это дополнительная головная боль для эпидемиологов», – комментирует бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Если вирус себя все-таки проявляет, то обычно это температура и лихорадка, сухой кашель, мокрота, усталость и затрудненное дыхание.
Если развивается тяжелая форма, возникает пневмония. Ее особенность в том, что в легких возникает отек и проходящая кровь не может насытиться кислородом. «Происходит удушение человека и он умирает от недостатка кислорода», – говорит Онищенко. Смертность у вируса составляет 3,4%, но у пожилых людей и граждан с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями сердца, гипертонией, диабетом или проблемами с дыханием риски значительно возрастают. Подавляющее большинство тяжелобольных и умерших именно из этих категорий.
Кого госпитализируют
Врачи обращают внимание в первую очередь на такие симптомы, как повышенная температура, чихание, кашель и затрудненное дыхание, рассказывает представитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы. В подавляющем большинстве случаев так проявляется ОРВИ. Но если пациент недавно (в последние две недели) прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией – Китай, Южная Корея, Иран, Италия – или контактировал с людьми, прибывшими оттуда недавно, это является основанием для подозрения в инфицировании, говорит собеседник «Ведомостей». В таком случае человека должны госпитализировать на две недели в больницу на карантин.
Лабораторное подтверждение проходит в три этапа: сначала инфекционисты, потом Роспотребнадзор, а окончательный вердикт может вынести новосибирский центр «Вектор». Сначала берут мазок со слизистой носоглотки или другой биоматериал (мокроту, мочу, кровь) и отправляют материалы в учреждение, которое имеет возможность проведения специального теста, рассказывает представитель Роспотребнадзора. Сейчас, по его словам, используется метод полимеразной цепной реакции. Результат может быть получен уже через несколько часов, но из-за большой загруженности лаборатории возможны задержки. С 15 февраля только в Москве проведено 12 000 исследований на коронавирусную инфекцию.
Анализ на коронавирус в Москве проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ «Противочумный центр» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве». Если диагноз подтверждается, то на карантин должны быть отправлены все контактировавшие с заразившимся люди. Те, кто контактировал с больным, должны находиться на карантине 14 дней: либо дома, либо в специально отведенных для этого помещениях. Например, в Москве это обсервационный центр «Царицыно» (сейчас там 83 человека) и новая больница в Коммунарке. Сотрудник мэрии рассказывает, что стационары-изоляторы также будут развернуты на базе больницы НИИ скорой помощи им. Склифосовского и больницы № 52.
Медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее, а также водители специализированного медицинского автотранспорта должны использовать средства индивидуальной защиты, рассказывает представитель Роспотребнадзора. Это шапочки, противочумные халаты или изолирующие костюмы, респираторы высокой степени защиты.
С 24 января в ИКБ № 1 госпитализировали 204 человека с признаками ОРВИ на карантин по коронавирусу, выписано 145 человек, сказали «Ведомостям» в московском штабе по противодействию заболеванию.
Как организован карантин
Во всех аэропортах Москвы создали санитарно-карантинные пункты. «Специалисты Роспотребнадзора осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая и других стран, при помощи переносных и стационарных тепловизоров. При выявлении у пассажира повышенной температуры тела немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта «Шереметьево», – рассказывает представитель аэропорта Роман Генис. При обнаружении характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира изолируют в специальное помещение и госпитализируют в больницу для дополнительного обследования.
Если температура в норме, то у пассажиров берут контактные данные и отпускают. Это делается для возможного забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву, объясняла ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова. «По прилете из Италии у меня измерили температуру и взяли контакты. А также посоветовали не появляться в местах массовых скоплений людей», – рассказывает недавно прибывшая из Италии россиянка.
В Москве под наблюдением сейчас находится свыше 5500 человек, говорил мэр города Сергей Собянин. Сотрудники городских поликлиник регулярно делают обход людей на карантине (в основном граждан Китая), рассказывает сотрудник одной из московских городских поликлиник. Для этого они надевают специальные защитные костюмы синего цвета, которые затем утилизируются как отходы класса А и Б.
Кроме того, ежедневно обходят места массового посещения и проживания граждан Китая, говорила Ракова. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте (с участием работников метрополитена и «Мосгортранса»).
Полиция следит и за теми, кому предписан карантин дома. Пилот Сергей Суханов прилетел из Южной Кореи, у него взяли анализы, измерили температуру и предупредили, что он не может выезжать из страны. Когда он вышел из дома и попал на камеру подъезда, к нему прибыли оперативники и еще раз объяснили пилоту, что ему нельзя выходить из дома в течение двух суток. А вот коллегу Суханова – стюардессу Анну Панину полиция разыскивала по всей Москве: по возвращении из Южной Кореи она попала под карантин, но оставаться дома не захотела.
Что делают частные клиники
Все лечебные учреждения получили распоряжение государственного санитарного врача РФ, инструкции Роспотребнадзора и департамента здравоохранения о мерах по контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19, рассказывает медицинский директор Европейского медицинского центра Евгений Аветисов: «Если мы видим пациента, приехавшего из района, где сейчас зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, с признаками острой респираторной инфекции, мы обязаны организовать его госпитализацию в определенные распоряжением лечебные учреждения. Также мы обязаны обеспечить забор материала для анализа и направить его в определенные лаборатории, где проводятся эти тесты». Это подтверждает и руководитель пресс-службы многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника» Наталья Фридман: «В случае обращения пациента с подозрением на коронавирус врач действует по утвержденному алгоритму».
«Но если к нам пришел пациент и говорит: я приехал из Китая, проверьте меня, то у нас такой возможности нет, – рассказывает представитель одной из крупнейших столичных частных клиник. – Во-первых, в Москве развернуты всего лишь две лаборатории, в которых проводятся эти исследования. Из-за того что это особо опасная инфекция, анализ на нее берется только у госпитализированного пациента». Если придет пациент и скажет, что у него коронавирус, врач должен выйти из кабинета, закрыть пациента на ключ, вызвать скорую и отвезти его в 1-ю инфекционную больницу. И только после того, как его госпитализируют, у него возьмут пробы на коронавирус. Если пациент против госпитализации, то он пишет отказ, частная клиника обязана уведомить об этом районную поликлинику и Роспотребнадзор. После чего этого человека, скорее всего, госпитализируют, продолжает собеседник «Ведомостей».
Чем лечат
«Не существует специфического препарата от нового коронавируса – так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания», – рассказывает один из московских врачей.
Об этом говорит и представитель Роспотребнадзора. На этапе ожидания результатов используются те же лекарственные средства, которые назначаются при различных сезонных ОРВИ: жаропонижающие, солевые растворы и антисептики для промывания носа и полосканий горла, противовирусные препараты широкого спектра действия. При тяжелом течении применяют интерфероны (рекомбинантный бета-интерферон), рибавирин, лопинавир/ритонавир, симптоматические средства. При легком или среднетяжелом течении терапию выбирают в зависимости от имеющейся симптоматики.
В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции легких. Как и в случае с другими вирусными респираторными заболеваниями, в зоне риска дети и люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой.
В Москве все больные пневмонией сейчас проверяются на коронавирусную инфекцию, говорил мэр Собянин.
Прогноз
В феврале разработчики платформы «Геоинтеллект» совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) создали модель распространения коронавируса в Москве, рассказал «Ведомостям» гендиректор центра Денис Струков. В основе компьютерной симуляции были алгоритмы поведения потенциальных носителей вируса с остальными москвичами дома, на работе, на учебе и в транспорте. Оказалось, что за 30 дней в Москве один заболевший приведет к заражению более 5084 человек. Примерно такими же темпами болезнь распространилась в Ухане, схожем по числу населения. «Но это, если ничего не делать – модель пока не предусматривает, что принимаются меры противодействия вирусу. Мы планируем дальнейшие разработки, если их поддержат», – сказал Струков.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что сейчас в Москве может быть больше заболевших, чем официально объявлено: «Пока еще нет тотального обследования с клиническими симптомами. Некоторые случаи протекают под видом гриппа, ОРВИ, а у многих вообще без симптомов». С этой точкой зрения согласен другой известный российский врач – Павел Бранд: «У нас даже теоретически не может не быть инфицированных. Они есть, и их должно быть много».
Наличие большего числа заболевших не исключает и Онищенко: «Чудес не бывает, мы не изолированная страна, которая закрыла все границы и никого не впускает и не выпускает. К тому же вирус новый и проявляется в основном в легкой форме». Тем не менее Онищенко дает позитивный прогноз: «Все уже закончилось. Вирус является природно-очаговым, а главный очаг практически завершен». «Не нужно представлять это как эпидемию из голливудских фильмов – от одного другому-третьему. От одного к другому, а дальше с каждой новой генерацией вирус ослабевает», – считает военный микробиолог Михаил Супотницкий.
Готовятся к худшему
«В случае непрогнозируемого распространения вируса, как это было в Ухане, только жесткие организационные меры могут если не остановить, то хотя бы помочь контролировать ситуацию», – говорит Куринный. «Мегаполисы – наиболее опасные районы для распространения вируса. Здесь высокая концентрация людей, много закрытых пространств типа метро, где он может дольше существовать. Но основная опасность наступит чуть позже – когда потеплеет», – добавил депутат.
Власти уже готовят нормативно-правовую базу на случай введения режима чрезвычайной ситуации в Москве. В России уже вводились специальные режимы в некоторых районах. В Хабаровске работникам госсектора предписали носить маски. Режим ЧС установили в пос. Забайкальск на российско-китайской границе и некоторых районах Приморья.
К 12 марта власти столицы планируют создать базу данных по контактным лицам. На городском сайте разрабатывают раздел с информацией̆ об опасных зонах распространения коронавируса, местах проживания и работы больных, а еще организуют sms-оповещение о случаях контакта или заражения.
Ожидается дефицит медицинских изделий. 3 марта в Госдуму внесли законопроект, по которому «при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний» правительство будет вправе на 90 дней замораживать цены на лекарства и медицинские изделия. В начале марта правительство временно запретило вывозить из страны маски, респираторы, перчатки, прочные бахилы и другие средства химзащиты, а также вату, бинты и марлю, «за исключением гуманитарных целей». 28 февраля Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил медицинских масок на 200 млн руб. (договор заключили с ООО «КИТ»).
Главная проблема – в России по-прежнему нет вакцины от коронавируса, докладывала президенту Путину вице-премьер Татьяна Голикова. Центр «Вектор» старается, «насколько это возможно», ускорить ее разработку.
Если всех мер будет недостаточно для сдерживания эпидемии, московские власти рассматривают вариант введения режима чрезвычайной ситуации. В этом случае закроют все предприятия и организации города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Транспорт прекратит работу, выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте. «Спровоцировать власти перейти к тому или иному режиму может резкий экспоненциальный рост числа заболевших», – считает Куринный.