Каково в России болеть коронавирусом

Немало случаев, когда пациенты бегут из-под карантина. Алла Ильина, у которой заподозрили наличие коронавируса, в начале февраля самовольно покинула карантин в Боткинской больнице в Петербурге вместе еще с тремя пациентами. Главврача потом за это уволили, а Ильина так объяснила мотивы побега: «Ситуация с самого начала была построена на лжи Роспотребнадзора, что мне нужно на денек съездить в больницу. Рассказывали сказки про маленького мальчика, которого на следующий день выписали, так как были готовы анализы. А сейчас Роспотребнадзор заявляет, что мои анализы от 6 февраля даже не готовы!» – говорила пациентка «Открытым медиа» 19 февраля. По иску Роспотребнадзора суд заставил принудительно вернуть Ильину в инфекционное отделение. По суду разыскивают и бежавшую жительницу Севастополя Екатерину Репях, рассказывала главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская: «Не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение. Суд принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований». «На карантин имеют право только в случае, если мне поставили диагноз ОРВИ и есть температура. У меня ничего не обнаружили. Но все равно закрыли в палате, замуровали окна и двери и не выпускали», – написала сама девушка в соцсетях.