В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. Он уже опубликован и подписан.
Указом предусмотрены следующие меры:
Все прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, будут обязаны об этом отчитываться перед властями (+7 495 870 45 09). Надо будет сообщить следующие данные: место и даты пребывания за пределами Москвы, а также оставить свою контактную информацию.
Если у них будут обнаружены симптомы заболевания, то они должны будут обратиться за помощью на дому и не посещать медицинские организации.
Все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании должны будут провести в изоляции дома две недели: не посещать работу, учебу и по минимуму – общественные места.
Все работодатели Москвы должны обеспечить измерение температуры работникам на рабочем месте и в обязательном порядке отстранять тех, у кого она повышена.
При поступлении запроса Роспотребнадзора по Москве работодатели должны незамедлительно предоставить информацию обо всех контактах по работе заболевшего.
В кратчайшие сроки построить специальный инфекционный корпус на базе Инфекционной клинической больницы № 1.
Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом переводится в круглосуточный режим работы.
В конце февраля московская мэрия подготовила три плана мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорилось в документе, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям». План «А» предполагает меры до появления заболевшего, план «Б» – когда появится первый больной, а третий – это объявление чрезвычайной ситуации. Первый случай коронавируса был зафиксирован в Москве 1 марта. Самые строгие меры – режим ЧС – предусматривают закрытие всех предприятий и организаций в Москве, кроме экстренных служб. Жителям города нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения. К какому из них относится режим повышенной готовности – не ясно.