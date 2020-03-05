В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса

В конце февраля московская мэрия подготовила три плана мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорилось в документе, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям». План «А» предполагает меры до появления заболевшего, план «Б» – когда появится первый больной, а третий – это объявление чрезвычайной ситуации. Первый случай коронавируса был зафиксирован в Москве 1 марта. Самые строгие меры – режим ЧС – предусматривают закрытие всех предприятий и организаций в Москве, кроме экстренных служб. Жителям города нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения. К какому из них относится режим повышенной готовности – не ясно.