Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом

Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Первый – до появления заболевшего (превентивные меры), второй – когда появится первый больной, а третий – это объявление чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в документе от 27 февраля за подписью заммэра Москвы и главы штаба по борьбе с коронавирусом в столице Анастасии Раковой («Ведомости» с ним ознакомились, о нем же написала со ссылкой на источники Русская служба BBC). Документ еще не принят, говорит близкий к мэрии источник. Он должен пройти согласование в федеральных органах власти, так как в нем обсуждается вероятность введения режима ЧС, указывает близкий к мэрии источник. Введение ЧС маловероятно, но процедуру ее введения необходимо прописать, указывает близкий к одному из федеральных министерств источник. Дело в том, что федеральным законодательством не предусмотренно введение ЧС в случае вспышки болезни, продолжает он.