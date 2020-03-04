Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом
Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Первый – до появления заболевшего (превентивные меры), второй – когда появится первый больной, а третий – это объявление чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в документе от 27 февраля за подписью заммэра Москвы и главы штаба по борьбе с коронавирусом в столице Анастасии Раковой («Ведомости» с ним ознакомились, о нем же написала со ссылкой на источники Русская служба BBC). Документ еще не принят, говорит близкий к мэрии источник. Он должен пройти согласование в федеральных органах власти, так как в нем обсуждается вероятность введения режима ЧС, указывает близкий к мэрии источник. Введение ЧС маловероятно, но процедуру ее введения необходимо прописать, указывает близкий к одному из федеральных министерств источник. Дело в том, что федеральным законодательством не предусмотренно введение ЧС в случае вспышки болезни, продолжает он.
Представитель департамента здравоохранения Москвы отказался от комментариев, запрос в пресс-службу мэра пока остается без ответа.
1 марта первый случай коронавируса был подтвержден в Москве — у игрока любительского футбольного клуба «Мегамужики» Давида Берова. Он заболел во время отдыха в Милане. Сразу после того, как эта информация стала публичной, с заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Это произошло 2 марта. Он рассказал о превентивных мерах против распространения коронавируса. Многие из этих мер уже содержатся в плане «А».
План «А»
У всех пассажиров международных рейсов измеряют температуру. Если она повышенная, человека отводят на медпост и берут анализ на коронавирус, после чего могут госпитализировать или оставить под наблюдением на дому. Прибывающих из Китая, Ирана и Южной Кореи ставят на учет, берут анализы и предписывают изоляцию.
В городских стационарах расширяют мощности для больных. На базе НИИ им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №52 и больницы в Коммунарке (в резерве — ГКБ им. С.С.Юдина) сделают специализированные стационары-изоляторы по коронавирусу. В детсадах и школах введут ежедневное измерение температуры детей. Дистанционную термометрию организуют на некоторых станциях метро, следует из документа и также говорил мэр.
Другие предусмотренные планом «А» меры: отмена всех международных спортивных, культурных, научных и общественных мероприятий в Москве и подготовка нормативно–правовой базы о введении режима ЧС — готовиться к худшему начали заранее. Пока город массовые мероприятия не отменяет: например, на 15 марта на Тверской улице запланирован фестиваль «Крымская весна». Официального распоряжения об отмене массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом не принималось, заявлял глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.
План «Б»
План «Б» должен был включиться при обнаружении первого подтвержденного случая коронавируса в Москве. Заболевшего госпитализируют, а по его опросу, записям камер видеонаблюдения и данных геолокации выявляют все контакты его и членов семьи. Так и случилось с Беровым: он изолирован и находится под наблюдением. План «Б» также предусматривает 14-дневный домашний карантин для родственников и соседей заболевшего. За его соблюдением следят сотрудники полиции. Кроме того, власти должны провести дезинфекцию квартир тех, кто на карантине. Коллектив на работе ждут те же меры. Дезинфекцию должны провести также для всех мест, которые посещал больной или члены его семьи. Если ребенок заболевшего ходил в школу, то ее на две недели закрывают на карантин и дезинфицируют, а родители получают больничный и должны оставаться с детьми дома под медицинским наблюдением.
Автобусы, троллейбусы и другой наземный транспорт должны дезинфицировать в каждой конечной точке маршрута и в депо. В метро дезинфекцию проводят каждые 4 часа, а на станциях поставят бактерицидные установки. Те же меры по регулярному дезинфицированию ждут вокзалы, аэропорты, такси и каршеринг, общепит, торговые центры.
К 12 марта власти столицы планируют создать базу данных по контактным лицам. На городском сайте сделают раздел с информацией об «опасных» зонах распространения коронавируса, местах проживания и работы больных, а еще организуют СМС-оповещение о случаях контакта или заражения.
Планом «Б» предусмотрены и другие ограничения: это закрытие московских школ, музеев, кинотеатров, библиотек, торговых центров, рынков, парков, стадионов, спортплощадок, запрет на проведение любых массовых мероприятий в городе. Если городской карантин продлится долго, то власти планируют запасать магазины продовольствием и вводить там особой режим работы. Территориальную службу медицины катастроф Москвы переведут в режим чрезвычайной ситуации: сотрудники будут работать круглосуточно, а для заболевших расширят госпитальную базу.
Режим ЧС
Однако если этих мер будет недостаточно, московские власти рассматривают вариант введения режима ЧС. В этом случае закроют все предприятия и организации города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Транспорт прекратит работу, выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте. Введут комендантский час (гражданам нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения), а улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия. Нарушителей противоэпидимиологического режима будут задерживать.
Распространение коронавируса
Всего в России на данный момент официально выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом. 31 января выявлены 2 первых случаев заражения коронавирусом – в Тюмени и Забайкальском крае. Оба больных — граждане Китая. К середине февраля они уже выздоровели. А 22 февраля коронавирус подтвердился у 3 из 8 эвакуированных россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они на карантине в Казанской инфекционной больнице. 3 марта коронавирус выявили еще у двоих россиян, но они находятся в ОАЭ. Общее число заболевших в мире по состоянию на 4 марта 2020 г. составляет 93083 подтвержденных случая, более 90% — в Китае, сообщал Роспотребнадзор. За сутки прирост в Китае составил 0,2% — 120 случаев. В 63 странах мира за пределами Китая зарегистрировано 12661 случая, однако прирост зарегистрированных случаев более стремительный – 19%, или 2037 случаев. Смертность составляет 3,4%, но у пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями сердца, повышенным давлением, диабетом или проблемами с дыханием риски значительно возрастают.
Режим ЧС вводят на определенной территории в результате опасного природного явления, катастрофы или бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и ущерб здоровью людей, следует из федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Эпидемия какого-либо заболевания тоже относится к таким основанием, говорится на сайте МЧС. В зависимости от уровня ЧС устанавливать его могут начиная с главы города и вплоть до президента страны. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера регионального уровня предполагают, что проблема не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, а пострадавших 50-500 человек либо ущерб составляет 5-500 млн руб., следует из постановления правительства. Поскольку закон регулирует любые чрезвычайные ситуации, то это же касается и эпидемий, говорит управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. По его мнению, в Москве если и введут ЧС, то поначалу на муниципальном или локальном уровне — в пределах отдельных организаций. «По всей Москве режим ЧС вводить не будут без крайней необходимости. Перекрытие дорог и транспортного сообщения внутри столицы — это событие очень маловероятное», — добавил юрист.
Оснований вводить ЧС пока нет, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. МЧС не ответило на запрос на момент написания материала.
«Спровоцировать власти перейти к тому или иному режиму может резкий экспоненциальный рост числа заболевших», — считает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его оценке, в Москве может быть больше заболевших, чем официально объявлено: «Пока еще нет тотального обследования с клиническими симптомами. Многие случаи протекают под видом гриппа, ОРВИ, а у многих вообще без симптомов. Поэтому вполне нормально, что такие планы разрабатываются. В случае непрогнозируемого распространения вируса, как это было в Ухани, только жесткие организационные меры могут если не остановить, то хотя бы контролировать ситуацию», — говорит Куринный. «Мегаполисы — наиболее опасные районы для распространения вируса. Здесь высокая концентрация людей, много закрытых пространств типа метро, где он может дольше существовать. Но основная опасность наступит чуть позже — когда потеплеет», — добавил депутат.
«Прогноз: все уже закончилось. Главный очаг практически завершен. Коронавирусная инфекция — это природно-очаговое заболевание. Он имеет конкретную привязку. Это прежде всего определяется природными резервуарами — летучими мышами, змеями, мелкими животными, собаками. И в Китае это четко наблюдается: 84% — это провинция Хубей», — считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Угрозы распространения вируса в России нет. Это природно-очаговая болезнь, он распространяется в регионах его природных очагов. Не нужно представлять это как эпидемии из голливудских фильмов — когда все вокруг заражаются и умирают», — соглашается военный микробиолог, полковник запаса медицинской службы Михаил Супотницкий. По его словам, у вируса нет той заразности, которую ему приписывают. При дальнейшей передаче вирус ослабевает все сильнее, объясняет он.
В России в некоторых районах уже введены специальные режимы. Режим ЧС установили в поселке Забайкальск на российско-китайской границе, а в самом Забайкальском крае установили карантинные меры. В Приморье режим ЧС установлен в Октябрьском и Хасанском районах, в Пограничном, Октябрьском районах и Артемовском городском округе открыли специальные изоляционные пункты для граждан КНР.