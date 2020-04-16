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Бэнкси нарисовал устроивших беспорядок крыс в ванной комнате

Ведомости

Британский художник Бэнкси в Instagram показал свою новую работу. Он нарисовал в ванной комнате крыс, устроивших там беспорядок.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — прокомментировал уличный художник свое новое произведение, которое создал в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

С 23 марта в Великобритании ввели ограничительные меры из-за коронавируса. В стране разрешается покидать свои квартиры только для поездок на работу, походов к врачу, в аптеку или в магазин. Один раз в день можно заниматься спортом на улице.

Новую работу Бэнкси создал в ванной комнате

. . My wife hates it when I work from home.

1.2m Likes, 14.9k Comments - Banksy (@banksy) on Instagram: ". . My wife hates it when I work from home."

Художник стрит-арта, режиссер и активист Бэнкси начал заниматься граффити в конце 1990-х г.г. , постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому кроме его ближайших помощников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных