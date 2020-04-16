Бэнкси нарисовал устроивших беспорядок крыс в ванной комнате
Британский художник Бэнкси в Instagram показал свою новую работу. Он нарисовал в ванной комнате крыс, устроивших там беспорядок.
«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — прокомментировал уличный художник свое новое произведение, которое создал в условиях самоизоляции из-за коронавируса.
С 23 марта в Великобритании ввели ограничительные меры из-за коронавируса. В стране разрешается покидать свои квартиры только для поездок на работу, походов к врачу, в аптеку или в магазин. Один раз в день можно заниматься спортом на улице.
Новую работу Бэнкси создал в ванной комнате
. . My wife hates it when I work from home.
1.2m Likes, 14.9k Comments - Banksy (@banksy) on Instagram: ". . My wife hates it when I work from home."
Художник стрит-арта, режиссер и активист Бэнкси начал заниматься граффити в конце 1990-х г.г. , постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому кроме его ближайших помощников.