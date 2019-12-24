Бэнкси выставил «простреленный» Рождественский вертеп в своем отеле в Вифлееме

В канун Рождества Бэнкси, самый известный в мире художник-граффитист и активист стрит-арта, показал композицию «Шрам Вифлеема. Модифицированный рождественский набор». По центру скульптуры изображена традиционная сцена рождения младенца Иисуса. Но вместо Вифлеемской звезды – отверстие, напоминающее след от артобстрела. Композиция выставлена в гостинице The Walled Off , которую Бэнкси открыл в Вифлееме, на территории Палестинской автономии в 2017 г. Окна отеля выходят на разделительную стену, возведенную Израилем на границе с автономией, и на сайте гостиницы художник гарантирует постояльцам «один из худших видов в мире».