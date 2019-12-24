Бэнкси выставил «простреленный» Рождественский вертеп в своем отеле в Вифлееме
В канун Рождества Бэнкси, самый известный в мире художник-граффитист и активист стрит-арта, показал композицию «Шрам Вифлеема. Модифицированный рождественский набор». По центру скульптуры изображена традиционная сцена рождения младенца Иисуса. Но вместо Вифлеемской звезды – отверстие, напоминающее след от артобстрела. Композиция выставлена в гостинице The Walled Off , которую Бэнкси открыл в Вифлееме, на территории Палестинской автономии в 2017 г. Окна отеля выходят на разделительную стену, возведенную Израилем на границе с автономией, и на сайте гостиницы художник гарантирует постояльцам «один из худших видов в мире».
«Бэнкси пытается представить мнение тех, кто не может говорить, – вот в чем суть его замысла. Он старается помочь нам через искусство, хочет, чтобы голоса палестинцев были услышаны миром благодаря творчеству, – комментирует работу художника директор The Walled Off Васам Салса. – Новая инсталляция отвечает духу отеля, развивает концепцию гостиницы у разделительной стены».
Описание отеля на сайте начинается с вопроса: «Это не шутка?». На что следует ответ: «Нет – это настоящий арт-отель с полностью функционирующими атрибутами, в том числе ванными комнатами». Отель предлагает размещение нескольких категорий, от хостела Budget Barracks со спальными местами за $60 до президентского люкса за $482. Стандартный номер стоит $265. На все новогодние праздники отель полностью забронирован.
Поскольку номера декорированы картинами Бэнкси и других художников, от постояльцев требуется обязательный депозит размером в $1000 – отель объясняет, что этим гарантирует защиту произведений искусства от потенциальных краж.
Также в The Walled Off есть музыкальный бар, арт-галерея, музей и книжный магазин. Бар оформлен с отсылками к многочисленным военным конфликтам на палестинской территории. Например, по стенам развешены камеры наблюдения, а потолок «украшают» ангелочки в противогазах.
Арт-галерея, где выставляются как начинающие, так и известные палестинские художники, работает автономно от остальной части отеля. Экспозиция постоянно меняется. В галерее продаются оригинальные работы, гравюры и открытки. Музей, созданный совместно с доктором Гэвином Гриндоном из Университета Эссекса, посвящен истории разделительной стены.
На вопрос «Не является ли все созданное проявлением антисемитизма?» на сайте дан ответ: «Точно нет. The Walled Off Hotel является полностью независимым объектом отдыха, созданным и финансируемым Бэнкси. Он не связан ни с каким политическим движением или группой давления. Наше палестинское руководство и персонал предлагают особенно теплый прием молодым израильтянам, которые приходят с открытым сердцем».