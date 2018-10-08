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Статья опубликована в № 4670 от 09.10.2018 под заголовком: Вещь недели Картина Бэнкси «Девочка с шаром»

Как «Девочка с шаром» Бэнкси стала больше чем картиной

Самоуничтожение после продажи на аукционе перевело работу художника в разряд художественных акций
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Картина «Девочка с шаром» уличного художника Бэнкси вошла в историю как первое произведение, самоуничтожившееся сразу после аукционных торгов. Когда в пятницу аукционист Sotheby’s назвал окончательную цену картины, 1,042 млн фунтов стерлингов ($1,4 млн), в Instagram Бэнкси появился пост Going, going, gone... – после чего изображение начало проходить через портативный шредер, спрятанный в раме картины, и было изрезано наполовину. «Нас только что обэнксили», – подытожил Алекс Бранчик, старший директор Sotheby’s, выступая после инцидента. Сейчас и покупатель, и руководство Sotheby’s решают, что им делать с уполовиненной собственностью – подобных прецедентов в аукционной практике не было.

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