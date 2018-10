Как «Девочка с шаром» Бэнкси стала больше чем картиной

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

В конце концов, почему бы и нет? Instagra / Banksy

Картина «Девочка с шаром» уличного художника Бэнкси вошла в историю как первое произведение, самоуничтожившееся сразу после аукционных торгов. Когда в пятницу аукционист Sotheby’s назвал окончательную цену картины, 1,042 млн фунтов стерлингов ($1,4 млн), в Instagram Бэнкси появился пост Going, going, gone... – после чего изображение начало проходить через портативный шредер, спрятанный в раме картины, и было изрезано наполовину. «Нас только что обэнксили», – подытожил Алекс Бранчик, старший директор Sotheby’s, выступая после инцидента. Сейчас и покупатель, и руководство Sotheby’s решают, что им делать с уполовиненной собственностью – подобных прецедентов в аукционной практике не было.