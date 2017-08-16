Вторая жизнь английских таксофонов

Miles Willis / Bloomberg

Еще одна телефонная будка используется как пункт бук-кроссинга. Английские таксофоны обрабатывают около 33 000 звонков в день. Однако более половины из них убыточны, объяснила компания, а около трети не обрабатывают ни одного телефонного звонка в месяц. Таксофоны останутся только в прибыльных местах

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