Вторая жизнь английских таксофонов
Как используют бывшие телефонные будки в Лондоне
Половина из 40 000 телефонных будок исчезнет с улиц британских городов. Такое заявление сделал оператор British Telecom, обслуживающий таксофоны в стране, передает FT. Часть из них уже получила альтернативное применение. На фото таксофон, установленный недалеко от Британского музея, в котором теперь размещается салат-бар
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Еще одна телефонная будка используется как пункт бук-кроссинга. Английские таксофоны обрабатывают около 33 000 звонков в день. Однако более половины из них убыточны, объяснила компания, а около трети не обрабатывают ни одного телефонного звонка в месяц. Таксофоны останутся только в прибыльных местах
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Часть таксофонов оборудована солнечными батареями, а внутри находится пункт зарядки мобильных телефонов, при этом стандартная красная краска заменена на зеленую. Такие будки теперь называются Solarbox
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Часто таксофоны используются и в некоммерчеких проектах. На фото инсталляция, которую Бэнкси разместил в Сохо еще в 2006 г.
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Пункт продажи кофе
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Lovefone – сервис быстрого ремонта смартфонов в Лондоне - тоже расположил свои точки в бывших таксофонах, сделав это фирменной фишкой. На фото один из сооснователей проекта, отвечающий за техническую часть, Алекс Пержеску
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Инсталляция художника Дэвида Мача в Кингстоне под названием «Беспорядок»
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Инсталляция «Аквариум» Бенедетто Буфалино и Бенуа Десселиа – один из экспонатов фестиваля Lumiere, состоявшегося зимой 2016 г. в Лондоне
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