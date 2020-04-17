«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международные перелеты до конца июля. На сайте перевозчика билеты из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Минск и другие города мира можно приобрести только на рейсы с 1 августа. Ранее можно было купить билеты на рейсы после 30 апреля.
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов на международные рейсы до августа, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Она подчеркнула, что это техническое решение и не означает фактическую отмену рейсов. «Не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — добавила она.
Из-за пандемии коронавируса нового типа Россия с 27 марта приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов для возврата россиян из других стран.
К утру 17 апреля в России выявлено почти 28 000 заболевших COVID-19, во всем мире число заразившихся коронавирусом превышает 2 млн.