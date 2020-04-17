«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международные перелеты до конца июля. На сайте перевозчика билеты из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Минск и другие города мира можно приобрести только на рейсы с 1 августа. Ранее можно было купить билеты на рейсы после 30 апреля.