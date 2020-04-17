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«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа

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Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международные перелеты до конца июля. На сайте перевозчика билеты из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Минск и другие города мира можно приобрести только на рейсы с 1 августа. Ранее можно было купить билеты на рейсы после 30 апреля.

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов на международные рейсы до августа, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Она подчеркнула, что это техническое решение и не означает фактическую отмену рейсов. «Не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — добавила она.

Из-за пандемии коронавируса нового типа Россия с 27 марта приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов для возврата россиян из других стран.

К утру 17 апреля в России выявлено почти 28 000 заболевших COVID-19, во всем мире число заразившихся коронавирусом превышает 2 млн.

Ранее по теме: «Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных