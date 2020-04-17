РБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair
Также банк «Россия» выкупил долги перевозчика у банка «Оренбург» (правопреемник банка «Русь») и Сургутнефтегазбанка, рассказал РБК источник, осведомленный о ходе реструктуризации. Источник, знакомый с условиями переговоров, сообщил, что сделка была закрыта в конце марта.
По словам одного из источников, банк «Россия» выкупает долги каждого банка за 25% от суммы долга компании перед кредитором. Другой источник РБК уточнил, что речь идет о 25% от суммы основного долга, без учета процентов и штрафов.
Долги выкупались в рамках двух кредитов авиакомпании на суммы 23,7 млрд руб. и 15,3 млрд руб., пишет РБК. По словам одного из источников издания, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет крупнейшим кредитором, обогнав банк «Траст» (его доля – 35,6%, или 13,88 млрд руб.).