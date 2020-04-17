РБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair

Долги выкупались в рамках двух кредитов авиакомпании на суммы 23,7 млрд руб. и 15,3 млрд руб., пишет РБК. По словам одного из источников издания, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет крупнейшим кредитором, обогнав банк «Траст» (его доля – 35,6%, или 13,88 млрд руб.).