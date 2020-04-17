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РБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair

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Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.

Банк «Россия» выиграл объявленный Московским кредитным банком (МКБ) тендер по продаже долгов авиакомпании, утверждают источники издания. Продажа долга также отражена в данных конкурса Центра электронных торгов B2B-Center. Однако в карточке конкурса покупатель не указан, отмечает РБК.

Также банк «Россия» выкупил долги перевозчика у банка «Оренбург» (правопреемник банка «Русь») и Сургутнефтегазбанка, рассказал РБК источник, осведомленный о ходе реструктуризации. Источник, знакомый с условиями переговоров, сообщил, что сделка была закрыта в конце марта.

По словам одного из источников, банк «Россия» выкупает долги каждого банка за 25% от суммы долга компании перед кредитором. Другой источник РБК уточнил, что речь идет о 25% от суммы основного долга, без учета процентов и штрафов.

Долги выкупались в рамках двух кредитов авиакомпании на суммы 23,7 млрд руб. и 15,3 млрд руб., пишет РБК. По словам одного из источников издания, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет крупнейшим кредитором, обогнав банк «Траст» (его доля – 35,6%, или 13,88 млрд руб.).

Ранее по теме: «Траст» недоволен отказом Utair выплатить проценты по кредитам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных