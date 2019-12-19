Бизнес

«Траст» недоволен отказом Utair выплатить проценты по кредитам

Долг авиакомпании после третьего дефолта превысит 80 млрд рублей
Александр Воробьев
Евгений Разумный / Ведомости

Utair должна 20 декабря выплатить проценты по двум синдицированным кредитам (семилетнему на 15,4 млрд руб. и 12-летнему на 23,7 млрд руб.) и кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В среду, 18 декабря, авиакомпания сообщила, что проценты по обоим семилетним кредитам не заплатит, а направит средства на операционную деятельность. Это будет уже третья пропущенная выплата процентов, 20 декабря 2018-го и 20 июня этого года также были допущены дефолты. По 12-летнему синдицированному кредиту действует символическая ставка 0,01% годовых, его перевозчик обслуживает. Все кредиты выданы в конце 2015 г., выплаты по ним производятся дважды в год, погашение тела кредитов должно начаться в 2021 г. С октября 2018 г. Utair ведет переговоры с банками о реструктуризации кредитов.

Решением Urair не платить проценты не доволен банк «Траст» — это государственная организация, цель которой – компенсировать государству затраты на проведение санаций ряда крупнейших банков. Долг Utair перед «Трастом» по двум синдицированным кредитам составляет 13,9 млрд руб. «Utair — частный перевозчик, который фактически должен государству, — сказал "Ведомостям" представитель банка. — Компания не принимает разумных предложений по реструктуризации, которые предлагает банк "Траст"». Банк не хотел бы банкротства компании, но пока не видим желания должника пойти на компромисс, добавил собеседник.

Другие кредиторы UtairСбербанк и МКБ — отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарии банка «Россия», «Юникредит банка», «Уралсиба», «Связь-банка», «МТС банка», Сургутнефтгазбанка, «НИКО банка», банка «Русь».

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Позиции банков и авиакомпании по поводу условий реструктуризации очень сильно не сходятся, говорит сотрудник одного из банков-кредиторов Utair. Авиакомпания продолжает не платить проценты хотя бы для того, чтобы подтолкнуть банки к реструктуризации, возмущен еще один банкир.

Предложения Utair по реструктуризации сводились к тому, чтобы по сути списать 80% синдицированных кредитов или 31,4 млрд руб. Авиакомпания настаивает, что может обслуживать и погашать только 50-60% семилетнего синдицированного кредита — всего 7,7-9,1 млрд руб. Банкиры это решение отклонили. Уже этой осенью Utair предложила банкирам выкупить синдицированные кредиты за 11,5% от номинала. Решение должен был принимать каждый из 11 кредиторов по отдельности. Никто на выкуп с таким дисконтом не согласился, говорит сотрудник банка-кредитора.

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Полугодовые выплаты по семилетним кредитам составляют около 1,5 млрд руб. Общий долг Utair — 75,8 млрд руб. Это сумма помимо банковских кредитов включает 13,3 млрд руб в виде облигациионных займов и 6 млрд руб. долга перед структурами «Сургутнефтегаза». После третьего дефолта долг авиакомпании по процентам составит примерно 4,5 млрд руб., а весь долг превысит 80 млрд руб.

«Невыплаченные проценты — это не штрафы или пени, которые банки легко могли бы простить при реструктуризации. Это отдельный реальный долг, который тоже надо будет реструктурировать», — говорит сотрудник банка-кредитора. В этом году Utair рассчитывала в случае реструктуризации кредитов погасить долг по процентам за счет продажи 50% в компании UTG, которая занимается наземным обслуживанием авиакомпаний во «Внуково», рассказывали два человека, близкие к авиакомпании. Другие 50% уже принадлежат акционерам «Внуково». 50% UTG не стоят 3 млрд руб., цена пакета — примерно 1 млрд руб., ведь реальный претендент на него только один, это структуры аэропорта, рассказывал человек, близкий «Внуково». UTG еще не продана, но средств от ее продажи в после третьего дефолта и не хватит на погашение невыплаченных процентов.

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