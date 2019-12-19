«Траст» недоволен отказом Utair выплатить проценты по кредитам
Utair должна 20 декабря выплатить проценты по двум синдицированным кредитам (семилетнему на 15,4 млрд руб. и 12-летнему на 23,7 млрд руб.) и кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В среду, 18 декабря, авиакомпания сообщила, что проценты по обоим семилетним кредитам не заплатит, а направит средства на операционную деятельность. Это будет уже третья пропущенная выплата процентов, 20 декабря 2018-го и 20 июня этого года также были допущены дефолты. По 12-летнему синдицированному кредиту действует символическая ставка 0,01% годовых, его перевозчик обслуживает. Все кредиты выданы в конце 2015 г., выплаты по ним производятся дважды в год, погашение тела кредитов должно начаться в 2021 г. С октября 2018 г. Utair ведет переговоры с банками о реструктуризации кредитов.
Решением Urair не платить проценты не доволен банк «Траст» — это государственная организация, цель которой – компенсировать государству затраты на проведение санаций ряда крупнейших банков. Долг Utair перед «Трастом» по двум синдицированным кредитам составляет 13,9 млрд руб. «Utair — частный перевозчик, который фактически должен государству, — сказал "Ведомостям" представитель банка. — Компания не принимает разумных предложений по реструктуризации, которые предлагает банк "Траст"». Банк не хотел бы банкротства компании, но пока не видим желания должника пойти на компромисс, добавил собеседник.
Позиции банков и авиакомпании по поводу условий реструктуризации очень сильно не сходятся, говорит сотрудник одного из банков-кредиторов Utair. Авиакомпания продолжает не платить проценты хотя бы для того, чтобы подтолкнуть банки к реструктуризации, возмущен еще один банкир.
Предложения Utair по реструктуризации сводились к тому, чтобы по сути списать 80% синдицированных кредитов или 31,4 млрд руб. Авиакомпания настаивает, что может обслуживать и погашать только 50-60% семилетнего синдицированного кредита — всего 7,7-9,1 млрд руб. Банкиры это решение отклонили. Уже этой осенью Utair предложила банкирам выкупить синдицированные кредиты за 11,5% от номинала. Решение должен был принимать каждый из 11 кредиторов по отдельности. Никто на выкуп с таким дисконтом не согласился, говорит сотрудник банка-кредитора.
Полугодовые выплаты по семилетним кредитам составляют около 1,5 млрд руб. Общий долг Utair — 75,8 млрд руб. Это сумма помимо банковских кредитов включает 13,3 млрд руб в виде облигациионных займов и 6 млрд руб. долга перед структурами «Сургутнефтегаза». После третьего дефолта долг авиакомпании по процентам составит примерно 4,5 млрд руб., а весь долг превысит 80 млрд руб.
«Невыплаченные проценты — это не штрафы или пени, которые банки легко могли бы простить при реструктуризации. Это отдельный реальный долг, который тоже надо будет реструктурировать», — говорит сотрудник банка-кредитора. В этом году Utair рассчитывала в случае реструктуризации кредитов погасить долг по процентам за счет продажи 50% в компании UTG, которая занимается наземным обслуживанием авиакомпаний во «Внуково», рассказывали два человека, близкие к авиакомпании. Другие 50% уже принадлежат акционерам «Внуково». 50% UTG не стоят 3 млрд руб., цена пакета — примерно 1 млрд руб., ведь реальный претендент на него только один, это структуры аэропорта, рассказывал человек, близкий «Внуково». UTG еще не продана, но средств от ее продажи в после третьего дефолта и не хватит на погашение невыплаченных процентов.