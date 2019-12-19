«Траст» недоволен отказом Utair выплатить проценты по кредитам

«Невыплаченные проценты — это не штрафы или пени, которые банки легко могли бы простить при реструктуризации. Это отдельный реальный долг, который тоже надо будет реструктурировать», — говорит сотрудник банка-кредитора. В этом году Utair рассчитывала в случае реструктуризации кредитов погасить долг по процентам за счет продажи 50% в компании UTG, которая занимается наземным обслуживанием авиакомпаний во «Внуково», рассказывали два человека, близкие к авиакомпании. Другие 50% уже принадлежат акционерам «Внуково». 50% UTG не стоят 3 млрд руб., цена пакета — примерно 1 млрд руб., ведь реальный претендент на него только один, это структуры аэропорта, рассказывал человек, близкий «Внуково». UTG еще не продана, но средств от ее продажи в после третьего дефолта и не хватит на погашение невыплаченных процентов.