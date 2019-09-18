Utair предложила банкам выкупить более 50% долга с гигантским дисконтом

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Utair

В первой половине сентября авиакомпания Utair направила 11 банкам – участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб. предложение о выкупе этих долгов, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех банков-кредиторов. Семилетний кредит на 15,4 млрд руб. Utair предлагает выкупить за 20% от номинала. Именно по нему авиакомпания уже дважды – в декабре 2018 г. и июне 2019 г. – допустила дефолт, не выплатив проценты. 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. предлагается выкупить за 6% от номинала. По нему пока действует символическая ставка 0,01% годовых, и его авиакомпания обслуживает. Таким образом, оба кредита Utair готова выкупить за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала.

Еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку, по этому семилетнему кредиту также дважды не выплачены проценты, но по нему действует гарантия структур «Сургутнефтегаза», и выкупать его перевозчик не предлагает. Всего по двум дефолтным кредитам авиакомпания не заплатила около 3 млрд руб. процентов, эти средства были направлены на операционную деятельность.