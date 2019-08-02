Держатель бумаг Utair заблокировал реструктуризацию бондов на 13,3 млрд рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

30 июля Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа по иску предпринимателя Альберта Ерицяна запретил компании «Финанс-авиа» (100%-ная «дочка» Utair) проводить сделку по реструктуризации двух выпусков облигаций на 13,3 млрд руб. Решение о реструктуризации бондов приняли общие собрания держателей облигаций 15 июля. Ерицян голосовал против, он считает, что реструктуризация принесет ему значительные финансовые потери, говорится в определении на сайте суда. Ерицян требует признать решения собраний недействительными. Запрет на проведение сделки суд принял в качестве обеспечительной меры по иску.

«Финанс-авиа»запрет проводить сделки в апелляционной инстанции пока не оспорила. Представитель Utair от комментариев отказался.

У «Финанс-авиа» в обращении два выпуска бондов: семилетние – на 4,1 млрд руб. со сроком погашения в 2022 г. и 12-летние – на 9,2 млрд руб. со сроком погашения в 2027 г. Компания предложила выплату примерно 11,9 млрд руб. перенести на 35 лет без процентов и залогов, а 1,4 млрд руб. выкупить. Свыше 90% держателей 15 июля проголосовали «за». Согласно решению выпуски облигаций перестают существовать и переводятся в прямой долг авиакомпании, 1,4 млрд руб. она погасит равными платежами летом 2020, 2021 и 2022 гг., а 11,9 млрд руб. – в 2054 г.

«Такая реструктуризации очень невыгодна держателям бондов. С погашением через 35 лет – это фактически вечные бонды, а значит, их стоимость стремится к нулю: при такой реструктуризации держатели много потеряют от переоценки бондов», – оценивал аналитик ING Bank Егор Федоров.

Согласно принятым в 2015 г. поправкам в закон «О рынке ценных бумаг» отдельные держатели облигаций обязаны следовать решениям о реструктуризации, если их приняли владельцы не менее 75% выпуска, объясняли в 2015 г. сотрудники Райффайзенбанка, который тогда и сейчас выступает агентом по реструктуризации.

Осенью прошлого года Utair попросила банки о реструктуризации займов, объяснив это ухудшением финансовых показателей из-за резко подорожавшего в 2017–2018 гг. керосина. Банкам авиакомпания должна 56,5 млрд руб. Еще 6 млрд руб. она должна структурам «Сургутнефтегаза» (раньше был акционером авиакомпании, но в 2018 г. юридически стал только ее кредитором) и 700 млн руб. – своему контролирующему акционеру компании «АК инвест». Переговоры о реструктуризации займов идут, вариант, который бы устроил банки и авиакомпанию, еще не найден.

Реструктуризация бондов была первым успехом авиакомпании в пролонгации ее гигантских долгов. На бонды приходится около 17% всех долгов без учета обязательств по лизингу самолетов и вертолетов.

Utair занимает 4-е место в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» по перевозкам пассажиров, в первом полугодии она перевезла 3,7 млн человек. Авиакомпании на 100% принадлежит АО «Ютэйр – вертолетные услуги» – крупнейший в России и один из крупнейших в мире вертолетных операторов с парком примерно в 320 машин.