Utair отказывается от 20% самолетов

Андрей Гордеев / Ведомости

«В прошлом году мы вывели из эксплуатации пять самолетов Boeing 737-500, в этом году выведем еще семь – это возрастные лайнеры, у них небольшая вместимость, они потребляют много топлива», – рассказал вице-президент «Utair – пассажирские авиалинии» Дмитрий Белоконь в кулуарах авиационного форума «Крылья будущего».

Всего у компании 66 самолетов. Основа парка – 32 В737-500. Эти лайнеры в собственности Utair, но они же являются самыми возрастными судами авиакомпании, им около 25 лет. Также у Utair в лизинге 19 судов Boeing других моделей и 15 турбовинтовых региональных ATR 72.

Таким образом, Utair выводит из эксплуатации 12 старых Вoeing 737-500, а еще 20 продолжают полеты. В следующем году будут выведены еще 5–6 Вoeing 737-500, добавил Белоконь. Все 32 лайнера Utair планирует продать, рассказывал «Ведомостям» президент авиакомпании Павел Пермяков. Ранее сотрудники двух авиакомпаний говорили, что старый флот – серьезная проблема Utair.

При этом Utair уже год ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб. Авиакомпания дважды не выплатила около 3 млрд руб. процентов по двум кредитам.

Стратегия предполагает замену возрастных самолетов более современными и эффективными, сказал Белоконь. Завершить обновление парка компания планирует до 2025 г., рассказывал Пермяков «Ведомостям» в августе 2018 г. Все новые самолеты будут браться в операционный лизинг. «Финансовый лизинг – это, по сути, кредитование банком покупки самолета», – говорил Пермяков. Он предполагает принятие авиакомпанией на себя долгосрочных рисков возможного падения рынка, но у компании сейчас осторожная модель развития, отмечал топ-менеджер компании.

В этом году Utair рассчитывала получить шесть новейших Boeing 737 Max, но полеты всех лайнеров этой модели остановлены из-за двух авиакатастроф. Поэтому в этом году Utair получила только один Boeing 737 NG, а в следующем планирует взять в лизинг еще два – ведь сроки возврата к полетам Мax неизвестны, продолжает Белоконь.

Utair – четвертый игрок на российском рынке после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний». В январе – сентябре компания перевезла 6 млн человек. Несмотря на сокращение флота, трафик не сокращается, указывает Белоконь. За девять месяцев он вырос примерно на 5%. Это происходит за счет роста занятости кресел и частоты полетов лайнеров, говорит он.

Топ-менеджеры четырех крупных авиакомпаний рассказывали «Ведомостям», что флот российских перевозчиков избыточен, это давит на цены и загоняет отрасль в убытки. «Аэрофлот» в этом году впервые за 12 лет сократит флот – с 253 до 251 лайнера. Причина в том, что в предыдущие годы он не заказал среднемагистральные суда, самолеты из парка продолжили планово выбывать. Другие лидеры парк увеличили: S7 на 8 лайнеров до 100 шт., «Уральские авиалинии» на 2 до 49, лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») – на 6 до 30.

«Самолеты 25-летнего возраста требуют большого объема работ по техническому обслуживанию, на них к тому же долго доставать запчасти, поэтому обновление парка логично», – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Правда, обновлять среднемагистральный парк Boeing тяжело: Мax не летают, а Boeing 737 NG уже не производятся, спрос на них высок и найти их на рынке тяжело, сказал Рыбак.