WSJ: Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти раньше мая

Госкомпания Saudi Arabian Oil в пятницу, 17 апреля, объявила, что будет продавать 8,5 млн баррелей в день сырой нефти, начиная с мая, по сравнению с 12,3 млн баррелей в день в начале апреля. Сделку о сокращении добычи 12 апреля заключили 23 страны. Они обязались коллективно снизить добычу на 9,7 млн баррелей нефти в день с 1 мая по конец июня. Однако в понедельник впервые за всю историю цена на нефть WTI провалилась в отрицательную зону – минус $37,63 на момент закрытия торгов. Как отмечает FT, низкая цена отражает неопределенность относительно того, что покупатели будут делать с баррелем сырой нефти в ближайшей перспективе.