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WSJ: Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти раньше мая

Ведомости

Саудовская Аравия может начать сокращать добычу нефти ранее срока, предусмотренного соглашением ОПЕК+. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в мировой нефтедобывающей отрасли.

По словам неназванного саудовского чиновника, досрочное начало сокращения добычи нефти возможно из-за того, что цены на нефть впервые в истории стали отрицательными. По словам собеседников издания, возможность досрочного сокращения добычи рассматривают и другие члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). «Что-то нужно сделать с этой кровавой баней. Но может быть уже слишком поздно», – цитирует газета саудовского чиновника.

Как пишет FT со ссылкой на свой источник, окончательное решение Саудовской Аравии по вопросу немедленного сокращения добычи зависит от юридических обязательств королевства и поставок, уже согласованных с покупателями. По словам людей, знакомых с этим вопросом, предложение о введении сокращений может также применяться во всей Организации стран – экспортеров нефти.

Госкомпания Saudi Arabian Oil в пятницу, 17 апреля, объявила, что будет продавать 8,5 млн баррелей в день сырой нефти, начиная с мая, по сравнению с 12,3 млн баррелей в день в начале апреля. Сделку о сокращении добычи 12 апреля заключили 23 страны. Они обязались коллективно снизить добычу на 9,7 млн баррелей нефти в день с 1 мая по конец июня. Однако в понедельник впервые за всю историю цена на нефть WTI провалилась в отрицательную зону – минус $37,63 на момент закрытия торгов. Как отмечает FT, низкая цена отражает неопределенность относительно того, что покупатели будут делать с баррелем сырой нефти в ближайшей перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных