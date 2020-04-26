Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Дерипаска призвал вводить санкции против стран, не заботящихся об экологии

Ведомости

Предприниматель Олег Дерипаска призвал создать на базе ООН комиссию, которая бы расследовала систематическое нарушение странами взятых на себя обязательств по защите окружающей среды. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Страны-виновницы, наносящие ущерб природе, Дерипаска предлагает наказывать санкциями и эмбарго.

«У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы»

Олег Дерипаска
предприниматель

«Наводнения, пожары, которые в этом году в Сибири начались раньше обычного, непонятная зима который год подряд, засуха, которая, скорее всего, в европейской части России приведет к серьезному неурожаю — все эти неприятные сюрпризы являются следствием варварского отношения к окружающей среде», — написал Дерипаска. Такое отношение, по его мнению, демонстрируют многие азиатские страны — Китай, Корея, Индонезия, Индия, а также государства Южной Африки.

Китая продолжает активно развивать угольную промышленность, ежегодно сжигая больше 4 млрд т угля и выбрасывая в атмосферу больше 13 гигатонн CO2, продолжил бизнесмен. При этом Пекин в 2015 г. подписал и ратифицировал Парижское соглашение о климате, напомнил Дерипаска. «Китай регулярно заявлял о своей приверженности борьбе с загрязнением и изменением климата на международной арене. Пока это только заверения», — констатировал он.

Ранее по теме: «Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF об уничтожении дикой природы
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных