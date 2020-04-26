Дерипаска призвал вводить санкции против стран, не заботящихся об экологии

«Наводнения, пожары, которые в этом году в Сибири начались раньше обычного, непонятная зима который год подряд, засуха, которая, скорее всего, в европейской части России приведет к серьезному неурожаю — все эти неприятные сюрпризы являются следствием варварского отношения к окружающей среде», — написал Дерипаска. Такое отношение, по его мнению, демонстрируют многие азиатские страны — Китай, Корея, Индонезия, Индия, а также государства Южной Африки.