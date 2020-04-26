Дерипаска призвал вводить санкции против стран, не заботящихся об экологии
Предприниматель Олег Дерипаска призвал создать на базе ООН комиссию, которая бы расследовала систематическое нарушение странами взятых на себя обязательств по защите окружающей среды. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Страны-виновницы, наносящие ущерб природе, Дерипаска предлагает наказывать санкциями и эмбарго.
«У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы»
«Наводнения, пожары, которые в этом году в Сибири начались раньше обычного, непонятная зима который год подряд, засуха, которая, скорее всего, в европейской части России приведет к серьезному неурожаю — все эти неприятные сюрпризы являются следствием варварского отношения к окружающей среде», — написал Дерипаска. Такое отношение, по его мнению, демонстрируют многие азиатские страны — Китай, Корея, Индонезия, Индия, а также государства Южной Африки.
Китая продолжает активно развивать угольную промышленность, ежегодно сжигая больше 4 млрд т угля и выбрасывая в атмосферу больше 13 гигатонн CO2, продолжил бизнесмен. При этом Пекин в 2015 г. подписал и ратифицировал Парижское соглашение о климате, напомнил Дерипаска. «Китай регулярно заявлял о своей приверженности борьбе с загрязнением и изменением климата на международной арене. Пока это только заверения», — констатировал он.