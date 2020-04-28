Хлебопеки попросили Минсельхоз о заградительных пошлинах на вывоз зерна

По расчетам хлебопеков, с декабря 2019-го по апрель 2020 г. пшеничная мука высшего сорта подорожала с 16,01 до 20,45 руб. за 1 кг, ржаная — с 17,27 до 20 руб. 85% себестоимости муки — это стоимость зерна, поэтому союз попросил Минсельхоз ввести заградительные пошлины на его экспорт и частично субсидировать затраты мукомолов на его покупку. По словам вице-президента Российского союза пекарей (объединяет производителей более 50% хлеба и хлебобулочных изделий в стране) Алексея Лялина, об увеличении стоимости на 60% предупредили поставщики упаковки, цена на маргарин выросла на 20%, на дрожжи — на 10%, и эти расходы ложатся на отрасль с минимальной рентабельностью 0,65%.