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Хлебопеки попросили Минсельхоз о заградительных пошлинах на вывоз зерна

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Национальный союз хлебопечения обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой о субсидиях для отрасли и введении ограничительных пошлин на вывоз зерна из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В обращении союза к Патрушеву говорится. что введение ограничительной квоты на экспорт, в частности пшеницы и ячменя, а также продажа зерна из интервенционного фонда не привели к снижению цены на сырье для мукомолов. Квота на экспорт 7 млн тонн пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя вводилась с 1 апреля по 30 июня, но была полностью выбрана к 26 апреля. Минсельхоз также ведет продажу зерна из интервенционного фонда: на 16 апреля было реализовано 400,1 тыс. тонн зерна на 4,75 млрд руб.

По расчетам хлебопеков, с декабря 2019-го по апрель 2020 г. пшеничная мука высшего сорта подорожала с 16,01 до 20,45 руб. за 1 кг, ржаная — с 17,27 до 20 руб. 85% себестоимости муки — это стоимость зерна, поэтому союз попросил Минсельхоз ввести заградительные пошлины на его экспорт и частично субсидировать затраты мукомолов на его покупку. По словам вице-президента Российского союза пекарей (объединяет производителей более 50% хлеба и хлебобулочных изделий в стране) Алексея Лялина, об увеличении стоимости на 60% предупредили поставщики упаковки, цена на маргарин выросла на 20%, на дрожжи — на 10%, и эти расходы ложатся на отрасль с минимальной рентабельностью 0,65%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько назвал рекордно высокими цены на мукомольную пшеницу. По его словам, она стоит более 15 тыс. руб. за тонну, поэтому цена на муку превысила 21 руб. за кг. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сообщил газете, что цена на пшеницу с протеином 12,5% в Новороссийске снизилась на 400 руб. за тонну, до 15,7–15,9 тыс. руб. без НДС. По его оценке, в Сибири после интервенций цены стабилизировались на уровне 12,4 тыс. за тонну, будут снижаться котировки и на юге страны.

В Минсельхозе изданию заявили, что цены на зерно и муку в России стабилизировались на прошлой неделе. По данным министерства, за неделю по состоянию на 27 апреля продовольственная пшеница третьего класса подорожала на 0,8%, до 12,52 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 0,2%, до 11,98 тыс. руб. за тонну, а цены на пшеничную муку увеличились на 0,3%, до 20,71 руб. за 1 кг, указывает представитель министерства. В Минсельхозе отметили, что введение заградительных пошлин на экспорт не защитит внутренний рынок, но приведет к недостатку оборотных средств у растениеводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных