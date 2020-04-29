Alphabet заработала в первом квартале более $41 млрд
Выручка Alphabet (материнская компания Google) выросла на 13% в первом квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчете компании за первый квартал.
Выручка в отчетный период достигла $41,1 млрд ($36,6 млрд годом ранее). Чистая прибыль Alphabet по итогам квартала составила $6,836 млрд ($6,657 млрд в первом квартале 2019 г.). Продажи рекламы Google составили $33,8 млрд, что примерно на 10% больше, чем в годом ранее. Облачный бизнес принес $2,8 млрд выручки, что на 52% больше, чем год назад. Общие расходы Alphabet выросли примерно на 12% по сравнению с прошлым годом и составили $33,2 млрд.
По словам главного финансового директора компании Рут Порат, хорошими были доходы в январе и феврале 2019 г., после чего в марте приток доходов от рекламы «значительно замедлился». Порат сказала аналитикам, что в то время как пользователи искали больше, они искали меньше коммерческих тем, а рекламодатели сокращали расходы, передает Reuters. «На сегодняшний день мы ожидаем, что второй квартал будет сложным для нашего рекламного бизнеса», — отметила Порат.
Общая выручка Alphabet за IV квартал 2019 г. была ниже ожиданий аналитиков – $46,1 млрд против $46,94 млрд. Выручка за весь 2019 г. достигла $161,9 млрд. Рекламный бизнес Google в прошлом году принес около 83% выручки Alphabet. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин в 2015 г. создали компанию под названием Alphabet, которая стала холдинговой структурой для Google и других проектов. Google была основана в сентябре 1998 г. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии, в городе Маунтин-Вью.