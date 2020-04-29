Alphabet заработала в первом квартале более $41 млрд

По словам главного финансового директора компании Рут Порат, хорошими были доходы в январе и феврале 2019 г., после чего в марте приток доходов от рекламы «значительно замедлился». Порат сказала аналитикам, что в то время как пользователи искали больше, они искали меньше коммерческих тем, а рекламодатели сокращали расходы, передает Reuters. «На сегодняшний день мы ожидаем, что второй квартал будет сложным для нашего рекламного бизнеса», — отметила Порат.