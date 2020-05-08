Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута

Представитель ВЭБ.РФ сообщил изданию, что в госкорпорации рассматривают сделку как долгосрочную инвестицию, а также как «приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития». В КБ «Стрелка» видят партнерство с госкорпорацией как возможность «достичь значимых изменений в масштабе страны», сказали РБК в пресс-службе.