Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута
Бюро «Стрелка» занимается разработкой и внедрением стандартов благоустройства российских городов. ВЭБ.РФ собирается поддержать ряд инвестиционных проектов и помочь компании в расширении в регионах, рассказал источник РБК. По его словам, стороны будут вести совместную работу и на территории стран ШОС и СНГ.
Представитель ВЭБ.РФ сообщил изданию, что в госкорпорации рассматривают сделку как долгосрочную инвестицию, а также как «приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития». В КБ «Стрелка» видят партнерство с госкорпорацией как возможность «достичь значимых изменений в масштабе страны», сказали РБК в пресс-службе.
Переговоры о стратегическом партнерстве ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» начались в июле 2018 г., еще до преобразования банка в госкорпорацию.