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Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута

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Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорилась о покупке около 20% в КБ «Стрелка» Александра Мамута, пишет РБК со ссылкой на источник в госкорпорации. Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе обеих сторон сделки.

Бюро «Стрелка» занимается разработкой и внедрением стандартов благоустройства российских городов. ВЭБ.РФ собирается поддержать ряд инвестиционных проектов и помочь компании в расширении в регионах, рассказал источник РБК. По его словам, стороны будут вести совместную работу и на территории стран ШОС и СНГ.

Представитель ВЭБ.РФ сообщил изданию, что в госкорпорации рассматривают сделку как долгосрочную инвестицию, а также как «приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития». В КБ «Стрелка» видят партнерство с госкорпорацией как возможность «достичь значимых изменений в масштабе страны», сказали РБК в пресс-службе.

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Переговоры о стратегическом партнерстве ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» начались в июле 2018 г., еще до преобразования банка в госкорпорацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных