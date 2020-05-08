«Вкусвилл» начал продажи вина
Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажу вин в одном из московских магазинов на Большой Спасской улице, 8, стр.1, рассказал «Ведомостям» представитель компании. До этого «Вкусвилл» продавал только пиво, медовуху и сидр.
Запуск продаж вина – эксперимент для «Вкусвилла». Если покупатели оценят его, ритейлер «подумает над дальнейшим развитием категории», рассказала управляющая единой концепцией сети «Вкусвилл» Алена Несифорова.
«Вкусвилл» продает пока около 100 торговых наименований «тихих» и игристых вин. К концу мая их число вырастет до 300, утверждает Несифорова: среди торговых марок – испанские Mar de Frades и Castelfino Jaume Serra, российские «Шумринка» и «Сикоры» и др.
Продажа алкоголя не противоречит концепции магазина здорового питания «Вкусвилл», считает Несифорова: во всем нужно соблюдать баланс, а среди покупателей много ценителей качественных вин.
О том, что «Вкусвилл» собирается продавать винную продукцию, стало известно в июле 2019 г. Позже это подтвердил основатель ритейлера Андрей Кривенко в интервью Reuters.