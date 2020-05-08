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«Вкусвилл» начал продажи вина

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Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажу вин в одном из московских магазинов на Большой Спасской улице, 8, стр.1, рассказал «Ведомостям» представитель компании. До этого «Вкусвилл» продавал только пиво, медовуху и сидр.

Запуск продаж вина – эксперимент для «Вкусвилла». Если покупатели оценят его, ритейлер «подумает над дальнейшим развитием категории», рассказала управляющая единой концепцией сети «Вкусвилл» Алена Несифорова.

«Вкусвилл» продает пока около 100 торговых наименований «тихих» и игристых вин. К концу мая их число вырастет до 300, утверждает Несифорова: среди торговых марок – испанские Mar de Frades и Castelfino Jaume Serra, российские «Шумринка» и «Сикоры» и др. 

Продажа алкоголя не противоречит концепции магазина здорового питания «Вкусвилл», считает Несифорова: во всем нужно соблюдать баланс, а среди покупателей много ценителей качественных вин.

О том, что «Вкусвилл» собирается продавать винную продукцию, стало известно в июле 2019 г. Позже это подтвердил основатель ритейлера Андрей Кривенко в интервью Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных