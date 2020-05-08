«Вкусвилл» начал продажи вина

«Вкусвилл» продает пока около 100 торговых наименований «тихих» и игристых вин. К концу мая их число вырастет до 300, утверждает Несифорова: среди торговых марок – испанские Mar de Frades и Castelfino Jaume Serra, российские «Шумринка» и «Сикоры» и др.