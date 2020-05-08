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Google и Facebook допустили работу из дома до конца года

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил в письме сотрудникам компании, что те должны быть готовы работать из дома вплоть до октября 2020 г., сообщает Bloomberg. Представитель Google подтвердил планы компании насчет режима надомной работы; по ним большинство штатных сотрудников должны будут работать из дома вплоть до 2021 г. Сотрудники Facebook также смогут при желании работать из дома весь 2020 г., уточняет Bloomberg. Компания при лучшем исходе событий планирует открыть офисы не раньше 6 июля.

Головные офисы Facebook и Google находятся в Калифорнии. Коронавирус в штате обнаружен у 62 498 человек, 2563 больных умерли, сообщает The New York Times. Общее число больных в США, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 1,2 млн человек.

30 апреля Amazon разрешил сотрудникам на должностях, которые допускают «эффективную работу из дома», не выходить на работу в офис до 2 октября. Microsoft также позволит сотрудникам работать из дома до октября, сообщал Business Insider. Разрешение не будет действовать для работников, чье присутствие необходимо для работы Microsoft, а также если местные власти потребуют обратного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных