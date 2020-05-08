Google и Facebook допустили работу из дома до конца года

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил в письме сотрудникам компании, что те должны быть готовы работать из дома вплоть до октября 2020 г., сообщает Bloomberg. Представитель Google подтвердил планы компании насчет режима надомной работы; по ним большинство штатных сотрудников должны будут работать из дома вплоть до 2021 г. Сотрудники Facebook также смогут при желании работать из дома весь 2020 г., уточняет Bloomberg. Компания при лучшем исходе событий планирует открыть офисы не раньше 6 июля.