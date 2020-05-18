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Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали за рекордные $560 тысяч

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Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана с автографом игрока продали на аукционе за $560 тысяч. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Организатор торгов рассчитывали выручить за кроссовки Джордана до $150 тыс., но продали их на торгах в Нью-Йорке за $560 тыс. Bloomberg отмечает, что это рекордная для аукционного дома сумма выручки от продажи кроссовок с автографом. Агентство сообщило, что предыдущий рекорд по части спортивной обуви был поставлен в июле 2019 г. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за $437,5 тыс. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 г.

Кроссовки Джордана также производства Nike, это Air Jordan 1 выпуска 1985 г. На сайте Sotheby's говорится, что дизайн Air Jordan 1 стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Air Jordan 1 — из коллекции Джордана Геллера, коллекционера и основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок, сообщает аукционный дом.

По данным Bloomberg, Джордан снова стал самым известным баскетболистом в мире после выхода документального сериала ESPN «Последний танец». В ленте из десяти серий рассказывается о его спортивной карьере и о шестом чемпионском титуле в НБА в сезоне 1997-98 г.г. Каждую серию этой ленты смотрят 6 млн зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных