Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали за рекордные $560 тысяч
Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана с автографом игрока продали на аукционе за $560 тысяч. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.
Организатор торгов рассчитывали выручить за кроссовки Джордана до $150 тыс., но продали их на торгах в Нью-Йорке за $560 тыс. Bloomberg отмечает, что это рекордная для аукционного дома сумма выручки от продажи кроссовок с автографом. Агентство сообщило, что предыдущий рекорд по части спортивной обуви был поставлен в июле 2019 г. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за $437,5 тыс. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 г.
Кроссовки Джордана также производства Nike, это Air Jordan 1 выпуска 1985 г. На сайте Sotheby's говорится, что дизайн Air Jordan 1 стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Air Jordan 1 — из коллекции Джордана Геллера, коллекционера и основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок, сообщает аукционный дом.
По данным Bloomberg, Джордан снова стал самым известным баскетболистом в мире после выхода документального сериала ESPN «Последний танец». В ленте из десяти серий рассказывается о его спортивной карьере и о шестом чемпионском титуле в НБА в сезоне 1997-98 г.г. Каждую серию этой ленты смотрят 6 млн зрителей.