Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали за рекордные $560 тысяч

Организатор торгов рассчитывали выручить за кроссовки Джордана до $150 тыс., но продали их на торгах в Нью-Йорке за $560 тыс. Bloomberg отмечает, что это рекордная для аукционного дома сумма выручки от продажи кроссовок с автографом. Агентство сообщило, что предыдущий рекорд по части спортивной обуви был поставлен в июле 2019 г. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за $437,5 тыс. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 г.