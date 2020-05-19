«Красное & Белое» отстранила от работы 635 сотрудников склада из-за COVID-19

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» отстранила всех 635 сотрудников склада «Абсолют» в Екатеринбурге на время их тестирования на коронавирус нового типа, рассказали в компании. Сейчас коронавирус подтвержден у 103 человек. С 15 мая работа на складе практически приостановлена. Отгрузка продукции в магазины продолжается со складов, где нет случаев COVID-19.