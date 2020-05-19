«Красное & Белое» отстранила от работы 635 сотрудников склада из-за COVID-19
Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» отстранила всех 635 сотрудников склада «Абсолют» в Екатеринбурге на время их тестирования на коронавирус нового типа, рассказали в компании. Сейчас коронавирус подтвержден у 103 человек. С 15 мая работа на складе практически приостановлена. Отгрузка продукции в магазины продолжается со складов, где нет случаев COVID-19.
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что из-за массового заболевания сотрудников компании открытие торговых центров в регионе переносится. Большинство карантинных мер в области продлят до 25 мая. Тест на коронавирус сдали 232 сотрудника «Красное & Белое», диагноз COVID-19 подтвердился у 134, написал губернатор на своей странице в Instagram. Всего в организации, по его словам, работают 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ.
В Свердловской области, по официальным данным на 19 мая, зафиксировано 2999 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли. Регион входит в десятку по общему количеству заболевших. Всего в стране зарегистрировано 299 941 случаев COVID-19.