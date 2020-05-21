Whirlpool запустил в России продажу бытовой техники по подписке

Стоимость подписки начинается от 455 руб. в месяц. Размер платежа рассчитывается в зависимости от модели и категории техники. Например, комплект бытовой техники для кухни общей стоимостью 155 929 руб. обойдется в 3015 руб. в месяц, рассказали в компании. Доставка техники по России бесплатная, в стоимость также входит ее установка и подключение. Договор с потребителем заключается на четыре года. После покупатель сможет выкупить технику или, сохранив ежемесячные выплаты, получить новую модель. Предыдущая модель при этом переходит в его собственность.