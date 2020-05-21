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Whirlpool запустил в России продажу бытовой техники по подписке

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Американский производитель бытовой техники Whirlpool совместно с партнером Forward Leasing запустил в России продажи своей продукции по подписке, говорится в сообщении компании. По программе можно получить бытовую технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchenAid за фиксированную ежемесячную плату c постепенным выкупом и возможностью замены на новую модель.

Стоимость подписки начинается от 455 руб. в месяц. Размер платежа рассчитывается в зависимости от модели и категории техники. Например, комплект бытовой техники для кухни общей стоимостью 155 929 руб. обойдется в 3015 руб. в месяц, рассказали в компании. Доставка техники по России бесплатная, в стоимость также входит ее установка и подключение. Договор с потребителем заключается на четыре года. После покупатель сможет выкупить технику или, сохранив ежемесячные выплаты, получить новую модель. Предыдущая модель при этом переходит в его собственность.

Производитель электроники и бытовой техники Samsung также развивает продажи своих смартфонов по подписке через оператора Forward Leasing, рассказал «Коммерсанту» представитель компании. По его словам, возвратом техники по программе занимается оператор. Она передается на вторичный рынок и используются там в зависимости от состояния, сообщил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных