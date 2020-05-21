Whirlpool запустил в России продажу бытовой техники по подписке
Американский производитель бытовой техники Whirlpool совместно с партнером Forward Leasing запустил в России продажи своей продукции по подписке, говорится в сообщении компании. По программе можно получить бытовую технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchenAid за фиксированную ежемесячную плату c постепенным выкупом и возможностью замены на новую модель.
Стоимость подписки начинается от 455 руб. в месяц. Размер платежа рассчитывается в зависимости от модели и категории техники. Например, комплект бытовой техники для кухни общей стоимостью 155 929 руб. обойдется в 3015 руб. в месяц, рассказали в компании. Доставка техники по России бесплатная, в стоимость также входит ее установка и подключение. Договор с потребителем заключается на четыре года. После покупатель сможет выкупить технику или, сохранив ежемесячные выплаты, получить новую модель. Предыдущая модель при этом переходит в его собственность.
Производитель электроники и бытовой техники Samsung также развивает продажи своих смартфонов по подписке через оператора Forward Leasing, рассказал «Коммерсанту» представитель компании. По его словам, возвратом техники по программе занимается оператор. Она передается на вторичный рынок и используются там в зависимости от состояния, сообщил он.