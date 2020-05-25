Ритейлеры сокращают присутствие в торговых центрах из-за низкого трафика
Ритейлеры, которым власти разрешили работать в период изоляции и эпидзапретов (аптеки, продовольственные магазины, салоны сотовой связи), сократили свои точки продаж в торговых центрах, санаториях, лечебных учреждениях из-за критичного для их деятельности снижения покупательского трафика. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и расчеты отраслевых аналитиков.
По подсчетам аналитической компании Alpharm и отраслевого издания «Фармвестник», к началу мая число торговых точек ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки») сократилось на 102, сети «Мелодия здоровья» – на 37, «Неофарм» (бренды «Неофарм» и «Столички») – на 30. В исследовании Alpharm и «Фармвестника» отмечается, что к середине мая «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» прекратили работу еще в 79 и 32 точках соответственно. По словам заместителя гендиректора ГК «Эркафарм» Дмитрия Бокова, сеть приостановила работу аптек не только в торговых центрах, но и в санаториях и лечебно-профилактических учреждениях. Исключение составили точки, расположенные в прикассовых зонах супермаркетов, уточнил Боков.
Как рассказали газете в пресс-службе АО «Тандер» (управляет сетями «Магнит», «Магнит аптека», «Магнит вечерний» и «Магнит косметик»), компания закрыла 15 магазинов косметики и один гипермаркет. Во «Вкусвилле» сообщили, что приостановили работу около 60 магазинов, в том числе и в торгцентрах. В X5 Retail Group сказали о единичных случаях приостановки работы из-за снижения трафика.
«Вымпелком» сообщил, что по состоянию на 29 апреля компания закрыла 34% собственных салонов и 25% точек, работающих по франшизе. «Мегафон», по словам гендиректора «Мегафон ритейл» Андрея Левыкина, приостанавливал работу около 500 салонов, расположенных в торгцентрах, сейчас остаются закрытым только 100. В Tele2 отметили, что не работает 12% точек продаж.