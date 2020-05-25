Ритейлеры сокращают присутствие в торговых центрах из-за низкого трафика

По подсчетам аналитической компании Alpharm и отраслевого издания «Фармвестник», к началу мая число торговых точек ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки») сократилось на 102, сети «Мелодия здоровья» – на 37, «Неофарм» (бренды «Неофарм» и «Столички») – на 30. В исследовании Alpharm и «Фармвестника» отмечается, что к середине мая «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» прекратили работу еще в 79 и 32 точках соответственно. По словам заместителя гендиректора ГК «Эркафарм» Дмитрия Бокова, сеть приостановила работу аптек не только в торговых центрах, но и в санаториях и лечебно-профилактических учреждениях. Исключение составили точки, расположенные в прикассовых зонах супермаркетов, уточнил Боков.