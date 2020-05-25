«Сберлогистика» будет доставлять заказы «AliExpress Россия»
Курьеры «Сберлогистики» с 26 мая доставляют заказы российских продавцов маркетплейса «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций). Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний.
«Сберлогистика» — «дочка» Сбербанка. Она специализируется на доставке посылок до двери и в пункты выдачи заказов.
Пока продавцам будет доступна лишь одна из двух возможных опций — доставка курьером до двери в 42 крупных городах и 500 населенных пунктах, где есть курьерские центры «Сберлогистики». Стоимость этой услуги для партнеров «AliExpress Россия» – 150-300 руб. в зависимости от региона. После снятия связанных с коронавирусом ограничений они также смогут воспользоваться услугой доставки «Сберлогистики» в более чем 3500 постаматов и пунктов выдачи заказов в 800 населенных пунктах по всей России.
Ранее основными партнерами AliExpress в России были «Почта России» и входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо». За последние несколько лет к ним добавились, например, DPD, КСЕ, СДЭК.