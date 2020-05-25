«Сберлогистика» будет доставлять заказы «AliExpress Россия»

Пока продавцам будет доступна лишь одна из двух возможных опций — доставка курьером до двери в 42 крупных городах и 500 населенных пунктах, где есть курьерские центры «Сберлогистики». Стоимость этой услуги для партнеров «AliExpress Россия» – 150-300 руб. в зависимости от региона. После снятия связанных с коронавирусом ограничений они также смогут воспользоваться услугой доставки «Сберлогистики» в более чем 3500 постаматов и пунктов выдачи заказов в 800 населенных пунктах по всей России.