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«Сберлогистика» будет доставлять заказы «AliExpress Россия»

Ведомости

Курьеры «Сберлогистики» с 26 мая доставляют заказы российских продавцов маркетплейса «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций). Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний.  

«Сберлогистика» — «дочка» Сбербанка. Она специализируется на доставке посылок до двери и в пункты выдачи заказов.

Пока продавцам будет доступна лишь одна из двух возможных опций — доставка курьером до двери в 42 крупных городах и 500 населенных пунктах, где есть курьерские центры «Сберлогистики». Стоимость этой услуги для партнеров «AliExpress Россия» – 150-300 руб. в зависимости от региона. После снятия связанных с коронавирусом ограничений они также смогут воспользоваться услугой доставки «Сберлогистики» в более чем 3500 постаматов и пунктов выдачи заказов в 800 населенных пунктах по всей России. 

Ранее основными партнерами AliExpress в России были «Почта России» и входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо». За последние несколько лет к ним добавились, например, DPD, КСЕ, СДЭК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных