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АФК «Система» получила контроль в производителе лекарств «Синтез»

Ведомости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова сообщила, что увеличила долю в курганском «Синтезе» до 56,2%. «Синтез» — один из крупнейших российских производителей лекарств. В его портфеле — антибиотики, пульмонологические препараты, препараты для лечения костно-мышечной системы и др.

АФК «Система» направила обязательное предложение акционерам «Синтеза» о приобретении обыкновенных и привилегированных акций 3 марта 2020 г. По словам представителя корпорации, акции были выкуплены у миноритариев, у каких именно — он не раскрыл. На конец I квартала 2020 г. у АФК «Система» было 46,51% акций «Синтеза», 32,39% — у «Нацимбио» («Ростех»). Представитель «Нацимбио» не ответил на вопрос «Ведомостей».

В августе 2019 г. АФК «Система» совместно с финансовым партнером купила доли в «Синтезе»» и «Биокоме» у совладельца ритейлера «Магнит» Marathon Group Александра Винокурова. Финансовым партнером был ВТБ, говорили тогда «Ведомостям» два человека, знакомых с разными сторонами сделки. Предполагалось, что фармкомпании могут войти в компанию Alium, созданную на базе OBL Pharm и также принадлежащего АФК «Биннофарма».

АФК «Система» рассматривает возможность объединения своих пакетов в фармацевтических активах в один холдинг, подтвердил «Ведомостям» представитель корпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных