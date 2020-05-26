АФК «Система» получила контроль в производителе лекарств «Синтез»

АФК «Система» направила обязательное предложение акционерам «Синтеза» о приобретении обыкновенных и привилегированных акций 3 марта 2020 г. По словам представителя корпорации, акции были выкуплены у миноритариев, у каких именно — он не раскрыл. На конец I квартала 2020 г. у АФК «Система» было 46,51% акций «Синтеза», 32,39% — у «Нацимбио» («Ростех»). Представитель «Нацимбио» не ответил на вопрос «Ведомостей».