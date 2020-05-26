АФК «Система» получила контроль в производителе лекарств «Синтез»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова сообщила, что увеличила долю в курганском «Синтезе» до 56,2%. «Синтез» — один из крупнейших российских производителей лекарств. В его портфеле — антибиотики, пульмонологические препараты, препараты для лечения костно-мышечной системы и др.
АФК «Система» направила обязательное предложение акционерам «Синтеза» о приобретении обыкновенных и привилегированных акций 3 марта 2020 г. По словам представителя корпорации, акции были выкуплены у миноритариев, у каких именно — он не раскрыл. На конец I квартала 2020 г. у АФК «Система» было 46,51% акций «Синтеза», 32,39% — у «Нацимбио» («Ростех»). Представитель «Нацимбио» не ответил на вопрос «Ведомостей».
В августе 2019 г. АФК «Система» совместно с финансовым партнером купила доли в «Синтезе»» и «Биокоме» у совладельца ритейлера «Магнит» Marathon Group Александра Винокурова. Финансовым партнером был ВТБ, говорили тогда «Ведомостям» два человека, знакомых с разными сторонами сделки. Предполагалось, что фармкомпании могут войти в компанию Alium, созданную на базе OBL Pharm и также принадлежащего АФК «Биннофарма».
АФК «Система» рассматривает возможность объединения своих пакетов в фармацевтических активах в один холдинг, подтвердил «Ведомостям» представитель корпорации.