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Состояние российских миллиардеров за два месяца пандемии выросло на $62 млрд

Ведомости

Состояние российских долларовых миллиардеров, по оценкам журнала Forbes, увеличилось на $62 млрд за последние два месяца. Совокупное состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина, председателя совета директоров НЛМК Владимир Лисина и других миллиардеров из России достигло $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Real-Time Biilionaires List.

Forbes сравнивал данные счетчика в реальном времени с рейтингом Forbes 2020 г., составленного спустя неделю после того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Состояние Потанина за это время увеличилось на $6,4 млрд, сейчас оно составляет $26,1 млрд. Состояние Лисина увеличилось с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона — с $17,1 млрд до $22,5 млрд.

За последние два месяца, по оценкам Forbes в реальном времени, в России появились два новых долларовых миллиардера — председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и руководитель группы «Норебо» Виталий Орлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных