Состояние российских миллиардеров за два месяца пандемии выросло на $62 млрд
Состояние российских долларовых миллиардеров, по оценкам журнала Forbes, увеличилось на $62 млрд за последние два месяца. Совокупное состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина, председателя совета директоров НЛМК Владимир Лисина и других миллиардеров из России достигло $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Real-Time Biilionaires List.
Forbes сравнивал данные счетчика в реальном времени с рейтингом Forbes 2020 г., составленного спустя неделю после того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Состояние Потанина за это время увеличилось на $6,4 млрд, сейчас оно составляет $26,1 млрд. Состояние Лисина увеличилось с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона — с $17,1 млрд до $22,5 млрд.
За последние два месяца, по оценкам Forbes в реальном времени, в России появились два новых долларовых миллиардера — председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и руководитель группы «Норебо» Виталий Орлов.