Состояние российских миллиардеров за два месяца пандемии выросло на $62 млрд

Forbes сравнивал данные счетчика в реальном времени с рейтингом Forbes 2020 г., составленного спустя неделю после того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Состояние Потанина за это время увеличилось на $6,4 млрд, сейчас оно составляет $26,1 млрд. Состояние Лисина увеличилось с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона — с $17,1 млрд до $22,5 млрд.