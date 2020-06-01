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РРПК Франка консолидировала активы завода «Русский минтай» в Приморье

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«Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) Глеба Франка консолидировала 100% капитала ООО «Русский минтай», которое ведет строительство в Приморском крае рыбозавода мощностью 155 т продукции в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РППК и данные ЕГРЮЛ.

РРПК выкупила 35% проекта у совладельца Владивостокского морского рыбного порта Дениса Сараны. По данным ЕГРЮЛ, владельцем доли «ДВ Инвест» Сараны в 35% теперь значится сам «Русский минтай», структура РРПК. В РРПК газете подтвердили, что консолидировали 100% в капитале «Русского минтая». По словам представителя группы, строящийся в Приморье завод представляет для компании стратегический интерес, а «ДВ Инвест» был больше финансовым инвестором, поэтому стороны договорились о взаимовыгодных условиях сделки по купле-продаже доли. Другой неназванный собеседник газеты не исключает, что РРПК потребовался новый инвестор-партнер для финансирования инвестиционной программы группы и ее владельца. Группа ведет строительство 11 судов по программе инвестиционных квот стоимостью около $100 млн каждое. Кроме того, компании Франка в конце 2019 г. выиграли десять лотов с квотами на вылов краба стоимостью свыше 38 млрд руб.

Завод «Русского минтая» в Приморском крае будет производить 155 т продукции (замороженное филе минтая, фарш, стейки и др.) в сутки. В него предполагалось инвестировать о 1,5 млрд руб., запуск предприятия намечался на сентябрь 2020 г. По оценке аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александра Осина, стоимость доли «ДВ Инвест» в «Русском минтае» могла составить до 700 млн руб., с учетом прогнозируемой выручки в 2021 г. в 10,9 млрд руб. и капитализации на уровне 2 млрд руб. РРПК совместно с группой компании «Агама» (владеет по 49.9% предприятий) развивает два рыбоперерабатывающих завода в Мурманские, это «Русская треска» и «Русская пикша». Консолидацию этих активов РРПК не планирует, сказали в компании. По мнению замдиректора УК «Норебо» Сергея Сенникова, компетенции «Агамы» как крупного переработчика с хорошим присутствием в торговых сетях нужны РРПК, так как у группы фактически не было опыта поставок готовой продукции на розничный рынок.

РРПК в 2011 г. основали брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев и Глеб Франк, зять миллиардера Геннадия Тимченко. Компания объединяет несколько рыбодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. В апреле 2018 г. долю Воробьева в компаниях группы выкупил Франк. РРПК входит в число крупнейших рыбопромышленных компаний России, по ее данным, владеет квотами на вылов более 300 000 т минтая, сельди и др. Франку также принадлежит ГК «Русский краб» (владеет около 15% всех квот на вылов краба в России). В 2018 г. Forbes оценивал выручку РРПК в 21,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных