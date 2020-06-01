РРПК Франка консолидировала активы завода «Русский минтай» в Приморье

Завод «Русского минтая» в Приморском крае будет производить 155 т продукции (замороженное филе минтая, фарш, стейки и др.) в сутки. В него предполагалось инвестировать о 1,5 млрд руб., запуск предприятия намечался на сентябрь 2020 г. По оценке аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александра Осина, стоимость доли «ДВ Инвест» в «Русском минтае» могла составить до 700 млн руб., с учетом прогнозируемой выручки в 2021 г. в 10,9 млрд руб. и капитализации на уровне 2 млрд руб. РРПК совместно с группой компании «Агама» (владеет по 49.9% предприятий) развивает два рыбоперерабатывающих завода в Мурманские, это «Русская треска» и «Русская пикша». Консолидацию этих активов РРПК не планирует, сказали в компании. По мнению замдиректора УК «Норебо» Сергея Сенникова, компетенции «Агамы» как крупного переработчика с хорошим присутствием в торговых сетях нужны РРПК, так как у группы фактически не было опыта поставок готовой продукции на розничный рынок.