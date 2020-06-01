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Власти Норильска ввели режим ЧС после аварии на ТЭЦ структуры «Норникеля»

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В Норильске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы правительства Красноярского края. Информацию подтверждают в краевом управлении МЧС. Причина ‒ разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ Норильска (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникеля») и разлив топлива.

Идут работы по сбору топлива, рассказал представитель «Норникеля». По его словам, к ним подключилась морская спасательная служба, прибывшая в Норильск по приглашению компании.

Режим ЧС также будет действовать в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. На нефтехранилищах и нефтебазах Красноярского края пройдут проверки, первыми проверят резервуары на объектах «Красноярскнефтепродукта», передает ТАСС слова вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова.

Авария на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая. Во время аварии разлилось около 20 000 т нефтепродуктов, сообщало Главное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Региональное управление МЧС уточняло «РИА Новости», что утечка произошла из-за того, что в резервуар врезался автомобиль, после аварии автомобиль загорелся. По сообщению «Норникеля», разгерметизация произошла из-за проседания опор, на работу ТЭЦ авария не повлияла. Прокуратура региона заявила, что по факту загрязнения почвы из-за ненадлежащего хранения топлива возбуждено уголовное дело. Топливо во время утечки также попало в реку Далдыкан, написала в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных