Власти Норильска ввели режим ЧС после аварии на ТЭЦ структуры «Норникеля»

Авария на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая. Во время аварии разлилось около 20 000 т нефтепродуктов, сообщало Главное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Региональное управление МЧС уточняло «РИА Новости», что утечка произошла из-за того, что в резервуар врезался автомобиль, после аварии автомобиль загорелся. По сообщению «Норникеля», разгерметизация произошла из-за проседания опор, на работу ТЭЦ авария не повлияла. Прокуратура региона заявила, что по факту загрязнения почвы из-за ненадлежащего хранения топлива возбуждено уголовное дело. Топливо во время утечки также попало в реку Далдыкан, написала в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.