Власти Норильска ввели режим ЧС после аварии на ТЭЦ структуры «Норникеля»
В Норильске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы правительства Красноярского края. Информацию подтверждают в краевом управлении МЧС. Причина ‒ разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ Норильска (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникеля») и разлив топлива.
Идут работы по сбору топлива, рассказал представитель «Норникеля». По его словам, к ним подключилась морская спасательная служба, прибывшая в Норильск по приглашению компании.
Режим ЧС также будет действовать в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. На нефтехранилищах и нефтебазах Красноярского края пройдут проверки, первыми проверят резервуары на объектах «Красноярскнефтепродукта», передает ТАСС слова вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова.
Авария на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая. Во время аварии разлилось около 20 000 т нефтепродуктов, сообщало Главное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Региональное управление МЧС уточняло «РИА Новости», что утечка произошла из-за того, что в резервуар врезался автомобиль, после аварии автомобиль загорелся. По сообщению «Норникеля», разгерметизация произошла из-за проседания опор, на работу ТЭЦ авария не повлияла. Прокуратура региона заявила, что по факту загрязнения почвы из-за ненадлежащего хранения топлива возбуждено уголовное дело. Топливо во время утечки также попало в реку Далдыкан, написала в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.