Цена нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше $40 за баррель

2 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась до $38,76 за баррель. Как отмечает Bloomberg, нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений. По словам одного из источников, Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного – трех месяцев. Любые изменения в соглашении с ОПЕК+ будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, пишет агентство. Если ОПЕК+ смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в III квартале», считает экономист сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.