ФСБ пришла с обысками в Российскую венчурную компанию

ФСБ пришла с обысками в Российскую венчурную компаниюСледователи подозревают, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководства
Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме ее генерального директора Александра Повалко, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным «Коммерсанта», после обысков Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД. По словам собеседников газеты, уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, возбуждено по факту злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Следователи подозревают, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководства. Пока в деле идет речь о $600 000, но, по словам источников издания, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.
В РВК «Ведомостям» сообщили, что следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания «исторический» портфель РВК, сделки 2012-2016 гг. Там уточнили, что компания оказывает им все необходимое содействие. РВК работает в штатном режиме.
Alion Energy Inc.
Компания-стартап, основанная в 2008 г., работающая в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций. Ее штаб-квартира расположена в калифорнийском городе Ричмонд, США. Компания входит в портфель фонда РВК с 2012 г.
По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, следственные действия проводятся СКР при поддержке ФСБ. Источник, знакомый с деятельностью компании, рассказал, что мероприятия связаны с расследованием уголовного дела об инвестициях в компанию Alion в 2012 г. прежним руководством компании.
Пришедшая в 2017 г. новая команда РВК провела внутренний аудит исторического портфеля фондов с участием капитала компании. В начале 2017 г. результаты этой проверки были переданы в прокуратуру, новый менеджмент компании указал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion попали в фокус внимания правоохранителей, рассказал источник. В результате, по его словам, были задержаны бывший инвестиционный директор РВК Ян Рязанцев, уволенный к тому времени из компании, а также партнер Bright Capital Михаил Чучкевич.
Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Чучкевич, будучи членом совета директоров американской компании Alion Energy Inc., нанес РВК ущерб на $22,7 млн., пишут «РИА Новости». Предпринимателя арестовали по обвинению в мошенничестве, но в 2019 г. отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова