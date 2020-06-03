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ФСБ пришла с обысками в Российскую венчурную компанию

Следователи подозревают, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководства
Артем Гирш Екатерина Кинякина Алексей Никольский
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме ее генерального директора Александра Повалко, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным «Коммерсанта», после обысков Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД. По словам собеседников газеты, уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, возбуждено по факту злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Следователи подозревают, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководства. Пока в деле идет речь о $600 000, но, по словам источников издания, в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

В РВК «Ведомостям» сообщили, что следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания «исторический» портфель РВК, сделки 2012-2016 гг. Там уточнили, что компания оказывает им все необходимое содействие. РВК работает в штатном режиме.

Alion Energy Inc.

Компания-стартап, основанная в 2008 г., работающая в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций. Ее штаб-квартира расположена в калифорнийском городе Ричмонд, США. Компания входит в портфель фонда РВК с 2012 г.

По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, следственные действия проводятся СКР при поддержке ФСБ. Источник, знакомый с деятельностью компании, рассказал, что мероприятия связаны с расследованием уголовного дела об инвестициях в компанию Alion в 2012 г. прежним руководством компании.

Пришедшая в 2017 г. новая команда РВК провела внутренний аудит исторического портфеля фондов с участием капитала компании. В начале 2017 г. результаты этой проверки были переданы в прокуратуру, новый менеджмент компании указал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion попали в фокус внимания правоохранителей, рассказал источник. В результате, по его словам, были задержаны бывший инвестиционный директор РВК Ян Рязанцев, уволенный к тому времени из компании, а также партнер Bright Capital Михаил Чучкевич.

Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Чучкевич, будучи членом совета директоров американской компании Alion Energy Inc., нанес РВК ущерб на $22,7 млн., пишут «РИА Новости». Предпринимателя арестовали по обвинению в мошенничестве, но в 2019 г. отпустили после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных