ФСБ пришла с обысками в Российскую венчурную компанию

Пришедшая в 2017 г. новая команда РВК провела внутренний аудит исторического портфеля фондов с участием капитала компании. В начале 2017 г. результаты этой проверки были переданы в прокуратуру, новый менеджмент компании указал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion попали в фокус внимания правоохранителей, рассказал источник. В результате, по его словам, были задержаны бывший инвестиционный директор РВК Ян Рязанцев, уволенный к тому времени из компании, а также партнер Bright Capital Михаил Чучкевич.