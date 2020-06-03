Цена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+
Нефть марки Brent, баррель которой к 13.00 мск продавался в районе $40 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE), подешевела более чем на доллар к 13.05. После частичного восстановления, которое началось в 13.28, цена Brent продолжила падение, в 13.57 она упала до $38,79. В 14.47 на ICE был заключен контракт на августовские поставки Brent по цене в $38,94 за баррель.
Ранее источники Bloomberg сообщили, что участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не могут договориться о дате встречи министров. Представители России и Саудовской Аравии выступали за продление сокращений в рамках соглашения ОПЕК+ на месяц, но Россия настаивала при этом на соблюдении майских условий договоренности всеми участвующими странами. Соглашение о продлении сокращений добычи зависит от того, готовы ли страны, которые не исполнили свои майские обязательства, сократить добычу еще сильнее в последующие месяцы, уточнил позднее источник Reuters. «Интерфакс» обращает внимание, что первое снижение цены произошло после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу даты встречи министров ОПЕК+.
2 июня стоимость нефти марки Brent на ICE с поставкой в августе выросла до $38,76 за баррель, к ночи 3 июля она преодолела отметку в $40 за баррель. 1 июля заканчивается первый этап сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По текущим условиям страны, которые в апреле согласились суммарно сократить суточную добычу на 9,7 млн баррелей, с июля смогут нарастить ее на 2 млн баррелей в сутки.