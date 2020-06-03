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Цена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+

Ведомости

Нефть марки Brent, баррель которой к 13.00 мск продавался в районе $40 на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE), подешевела более чем на доллар к 13.05. После частичного восстановления, которое началось в 13.28, цена Brent продолжила падение, в 13.57 она упала до $38,79. В 14.47 на ICE был заключен контракт на августовские поставки Brent по цене в $38,94 за баррель.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не могут договориться о дате встречи министров. Представители России и Саудовской Аравии выступали за продление сокращений в рамках соглашения ОПЕК+ на месяц, но Россия настаивала при этом на соблюдении майских условий договоренности всеми участвующими странами. Соглашение о продлении сокращений добычи зависит от того, готовы ли страны, которые не исполнили свои майские обязательства, сократить добычу еще сильнее в последующие месяцы, уточнил позднее источник Reuters. «Интерфакс» обращает внимание, что первое снижение цены произошло после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу даты встречи министров ОПЕК+.

2 июня стоимость нефти марки Brent на ICE с поставкой в августе выросла до $38,76 за баррель, к ночи 3 июля она преодолела отметку в $40 за баррель. 1 июля заканчивается первый этап сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По текущим условиям страны, которые в апреле согласились суммарно сократить суточную добычу на 9,7 млн баррелей, с июля смогут нарастить ее на 2 млн баррелей в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных