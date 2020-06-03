Цена Brent упала после роста неопределенности по встрече ОПЕК+

Ранее источники Bloomberg сообщили, что участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не могут договориться о дате встречи министров. Представители России и Саудовской Аравии выступали за продление сокращений в рамках соглашения ОПЕК+ на месяц, но Россия настаивала при этом на соблюдении майских условий договоренности всеми участвующими странами. Соглашение о продлении сокращений добычи зависит от того, готовы ли страны, которые не исполнили свои майские обязательства, сократить добычу еще сильнее в последующие месяцы, уточнил позднее источник Reuters. «Интерфакс» обращает внимание, что первое снижение цены произошло после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу даты встречи министров ОПЕК+.