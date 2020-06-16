Бизнесмен Александр Лебедев запустит российскую версию Independent

Роскомнадзор выдал свидетельство о регистрации российскому Independent в ноябре 2019 г. Тестовую версию сайта Independent.ru запустили в феврале 2020 г., но для читателей материалы будут доступны только через две недели. Издание будет выходить в цифровом формате без авторских материалов российской редакции. На сайте будет публиковаться исключительно переводной контент, уточнил главный редактор проекта Артем Артемов.