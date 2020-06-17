«Алроса» выйдет из совместного с Evraz железорудного проекта в Якутии

Первоначально предполагалось, что в 2017 г. за $180 млн будет построен Таежный ГОК, который будет производить до 3 млн т руды в год, на втором этапе (2021 г.) он будет расширен до 6 млн т в год (капзатраты – $380 млн). К 2024 г. за $900 млн планировалось построить и запустить производство 1,5 млн т в год ГБЖ, а затем потратить еще $2–3 млрд на разработку Десовского, Тарыннахского и Горкитского месторождений с суммарными запасами 3,6 млн т железной руды (лицензии на их разработку также принадлежат «Тимиру»). Изначально говорилось, что добыча на этих месторождениях составит от 10 млн до 30 млн т в год. О реализации проекта было объявлено в 2013 г., однако фактически он поставлен на долговременную паузу, а сроки его ввода откладываются с 2016 г. Инвестиционная программа развития проекта не определена, сумма необходимых инвестиций ранее оценивалась в $1,5 млрд.