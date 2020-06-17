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«Алроса» выйдет из совместного с Evraz железорудного проекта в Якутии

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«Алроса» выйдет из совместного с Evraz железорудного проекта «Тимир» в Якутии, где ей принадлежит 49%. Алмазодобывающая компания уже ищет стратегического инвестора на свой пакет, по условиям акционерного соглашения она может покинуть ГМК «Тимир» только в 2023 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обоих участников совместного проекта.

По словам представителя «Алроса», наблюдательный совет компании включил «Тимир» в реестр непрофильных активов, подлежащих отчуждению. В заявлении «Алроса» уточняется, что говорить о каких-либо параметрах будущей сделки или возможных покупателях еще рано. Представитель Evraz также указывает, что говорить о чем-то конкретном преждевременно, но компания рассматривает несколько вариантов дальнейшей реализации проекта. Как отмечает газета со ссылкой на проспект к последнему выпуску долларовых евробондов «Алросы», согласно соглашению акционеров «Тимира», она не имеет права никак отчуждать свою долю в СП до 2023 года. В случае выхода Evraz алмазодобывающая компания может продать свои акции третьей стороне по такой же цене, что и он.

ГМК «Тимир» — совместное предприятие Evraz и «Алроса». С 2008 г. компания имеет лицензии на добычу железных руд и попутных компонентов на якутских месторождениях Горкитское, Тарыннахское, Десовское и Таежное с суммарными запасами в 5 млрд тонн. Согласно условиям пользованиями этих участков недр, все четыре железорудных месторождения должны разрабатываться комплексно со строительством двух обогатительных фабрик и одного металлургического комбината. Evraz приобрел контрольный пакет в проекте за 4,95 млрд руб. в 2013 г., у «Алроса» — 49% минус 1 акция, а у ВЭБа — 1 акция.

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Первоначально предполагалось, что в 2017 г. за $180 млн будет построен Таежный ГОК, который будет производить до 3 млн т руды в год, на втором этапе (2021 г.) он будет расширен до 6 млн т в год (капзатраты – $380 млн). К 2024 г. за $900 млн планировалось построить и запустить производство 1,5 млн т в год ГБЖ, а затем потратить еще $2–3 млрд на разработку Десовского, Тарыннахского и Горкитского месторождений с суммарными запасами 3,6 млн т железной руды (лицензии на их разработку также принадлежат «Тимиру»). Изначально говорилось, что добыча на этих месторождениях составит от 10 млн до 30 млн т в год. О реализации проекта было объявлено в 2013 г., однако фактически он поставлен на долговременную паузу, а сроки его ввода откладываются с 2016 г. Инвестиционная программа развития проекта не определена, сумма необходимых инвестиций ранее оценивалась в $1,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных