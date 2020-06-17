Reuters: квартальная выручка владельца TikTok выросла на 130%

По словам собеседников Reuters, основную часть выручки ByteDance принесла реклама в ее приложениях в Китае, в частности в новостном агрегаторе Jinri Toutiao и китайском аналоге TikTok ‒ Douyin. Приложения ByteDance пользовались значительной популярностью во время пандемии COVID-19. По данным аналитического сервиса App Annie, в январе шесть из десяти самых популярных приложений App Store в Китае принадлежали ByteDance.