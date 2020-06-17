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Reuters: квартальная выручка владельца TikTok выросла на 130%

Ведомости

Выручка китайской компании ByteDance, владельца приложения TikTok, в I квартале 2020 г. составила около 40 млрд юаней ($5,64 млрд), сообщает агенство Reuters со ссылкой на свои источники. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 130%.

ByteDance установила цель по выручке в 2020 г. на уровне 200 млрд юаней, сообщает источник агентства. Компания стремится получить половину годовой выручки конкурирующей китайской компании Tencent, которая занимается социальными сетями и играми. В 2019 г. ее выручка составила почти 377 млрд юаней. ByteDance от комментариев отказалась.

По словам собеседников Reuters, основную часть выручки ByteDance принесла реклама в ее приложениях в Китае, в частности в новостном агрегаторе Jinri Toutiao и китайском аналоге TikTok ‒ Douyin. Приложения ByteDance пользовались значительной популярностью во время пандемии COVID-19. По данным аналитического сервиса App Annie, в январе шесть из десяти самых популярных приложений App Store в Китае принадлежали ByteDance.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных