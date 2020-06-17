Reuters: квартальная выручка владельца TikTok выросла на 130%
Выручка китайской компании ByteDance, владельца приложения TikTok, в I квартале 2020 г. составила около 40 млрд юаней ($5,64 млрд), сообщает агенство Reuters со ссылкой на свои источники. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 130%.
ByteDance установила цель по выручке в 2020 г. на уровне 200 млрд юаней, сообщает источник агентства. Компания стремится получить половину годовой выручки конкурирующей китайской компании Tencent, которая занимается социальными сетями и играми. В 2019 г. ее выручка составила почти 377 млрд юаней. ByteDance от комментариев отказалась.
По словам собеседников Reuters, основную часть выручки ByteDance принесла реклама в ее приложениях в Китае, в частности в новостном агрегаторе Jinri Toutiao и китайском аналоге TikTok ‒ Douyin. Приложения ByteDance пользовались значительной популярностью во время пандемии COVID-19. По данным аналитического сервиса App Annie, в январе шесть из десяти самых популярных приложений App Store в Китае принадлежали ByteDance.