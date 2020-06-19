Японская Sompo вложит $500 млн в помогавшую выследить бен Ладена компанию

Как отмечает агентство, инвестиции от Sompo связаны с ростом спроса на большие данные со стороны компаний и правительств, вызванного пандемией коронавируса. На прошлой неделе агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Palantir планирует в режиме конфиденциальности обратиться к американским регуляторам для первоначального публичного предложения в ближайшие недели. В 2015 г. Palantir оценивался Палантир в сумму около $20 млрд, на частном рынке его акции торгуются с оценкой рыночной стоимости компании от $10 млрд до $14 млрд, по данным источников на рынке.