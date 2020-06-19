Японская Sompo вложит $500 млн в помогавшую выследить бен Ладена компанию
Японский страховой холдинг Sompo вложит в компанию Palantir Technologies, занимающуюся data-аналитикой, $500 млн. Клиентами Palantir выступают международные банки и правительственные организации США, а ее технологиям приписывается успех в поисках террориста Усамы бен Ладена, сообщает Reuters со ссылкой на Palantir.
Как отмечает агентство, инвестиции от Sompo связаны с ростом спроса на большие данные со стороны компаний и правительств, вызванного пандемией коронавируса. На прошлой неделе агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Palantir планирует в режиме конфиденциальности обратиться к американским регуляторам для первоначального публичного предложения в ближайшие недели. В 2015 г. Palantir оценивался Палантир в сумму около $20 млрд, на частном рынке его акции торгуются с оценкой рыночной стоимости компании от $10 млрд до $14 млрд, по данным источников на рынке.
В конце 2019 г. года Palantir создал и запустил совместное предприятие с Sompo (на паритетных началах — 50 на 50) под названием Palantir Technologies Japan K. K. для обслуживания японского правительства и коммерческих клиентов в Японии. В июне другая японская технологическая компания — Fujitsu инвестировала $50 млн в Palantir в Соединенных Штатах. И Sompo, и Fujitsu сами являются клиентами Palantir, добавляет Reuters.
Palantir Technologies основал в 2004 г. американский миллиардер и техноинвестор Питер Тиль. Компания принимала участие в проектах правительства США, связанных, в частности, с поиском и обнаружением террористов и отслеживанием нелегальной миграции.