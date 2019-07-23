Как заработать миллиарды долларов, помогая ЦРУ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Идея тотальной слежки привлекает власти многих стран. В Москве, например, два года тестировали систему распознавания лиц на 1500 камерах наблюдения в городе и метро. Было найдено более 200 человек, находившихся в розыске. В этом году Москва хочет установить систему распознавания на 105 000 камер, пишет The Bell.
Как работает система слежки, как собрать воедино разрозненные базы данных и программу по анализу big data, хорошо видно на примере США. Там Palantir Technologies, основанная членом «мафии PayPal», зарабатывает сотни миллионов долларов, вычисляя нелегальных мигрантов, помогая полиции найти преступников, а ЦРУ – шпионить.
Вот как это выглядит. Силовики кем-то заинтересовались. Они вбивают его данные в систему и видят информацию из публичных и непубличных источников: электронную почту, номера телефона, банковских счетов, соцобеспечения, список родственников и вероятных знакомых (на основе телефонных звонков и списка друзей в соцсетях) и как эти знакомые связаны между собой. Дополнительный запрос – и на карте видны места, где человек часто бывает. Ради интереса можно сделать запрос, не живет ли там знакомая подозреваемого и на месте ли муж во время этих визитов – система сама найдет в разрозненных базах данных эту информацию и выдаст результат.
В одной из презентаций Palantir показывала, как можно разоблачить террористическую ячейку. Агент в Каире добыл имена трех подозреваемых. В базе данных обнаружились 23 звонка и два перевода по банковской карте, что дало круг их знакомых. Проверив их связи друг с другом по месту жительства, звонкам, общим поездкам и т. д., программа выделила часть этих контактов в три группы, живущие в Ванкувере, Торонто и Мехико. Дальнейшие запросы показали, что всем им поступали звонки с одинаковых номеров, после которых переводились на счет большие суммы денег. Потом представители этих групп созвонились, и вскоре все их участники вылетели в один и тот же город – Чикаго. Это выглядит как подпольная ячейка, активизирующаяся перед операцией.
Система может и сама выявлять подозрительную активность и сообщать о ней работникам спецслужб.
Нюанс в том, что подобное невозможно без обладания и обработки информации о жизни миллионов ни в чем не замешанных людей. Известно, что услугами Palantir пользуется полиция Нью-Йорка, Нового Орлеана, Чикаго и Лос-Анджелеса. Но, как недавно выяснило онлайн-издание Motherboard, в Калифорнии в 2012–2017 гг. под колпаком программы Palantir было почти 8 млн человек из 300 городов. Правда, в этом году контракт истекает, и Palantir заменят на конкурента – SAS. Однако полицейские смогут использовать ПО Palantir бесконечно – компания просто не будет поддерживать и обновлять его.
Зачем нужна Palantir
Palantir интересуется не только происходящим в США. Считается, что ее программа помогла вычислить, где скрывается Усама бен Ладен. После этого его ликвидировал спецназ США в Пакистане. Компания не подтверждает и не опровергает эту версию. Palantir смогла найти хакеров, взломавших компьютер далай-ламы, выявить членов мексиканского наркокартеля, которые убили американского таможенника, предсказать, где афганские боевики планируют заложить мины и кто их изготавливает.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}