Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса

В меморандуме сказано, что Olympus расширит подразделение и передаст все свои акции. Окончательное соглашение стороны планируют подписать к концу сентября. Передать подразделение новому владельцу планируется до конца 2020 г. Сумму сделки компания пока не раскрывает. На время переговоров компания продолжит работать в обычном режиме. Это касается отделов продаж, маркетинга и технической поддержки. О продолжении или прекращении выпуска продукции в сообщении компании не говорится.