Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса
Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны. Такой меморандум подписан с компанией Japan Industrial Partners (JIP), которая ранее приобрела у Sony компьютерный бизнес VAIO.
В меморандуме сказано, что Olympus расширит подразделение и передаст все свои акции. Окончательное соглашение стороны планируют подписать к концу сентября. Передать подразделение новому владельцу планируется до конца 2020 г. Сумму сделки компания пока не раскрывает. На время переговоров компания продолжит работать в обычном режиме. Это касается отделов продаж, маркетинга и технической поддержки. О продолжении или прекращении выпуска продукции в сообщении компании не говорится.
Olympus corporation — оптоэлектронного оборудования. Компания основана в 1919 г. как производитель микроскопов. Специализируется на производстве эндоскопов медицинского и промышленного применения, лазерно-оптических сканеров, фото- и видеокамер.