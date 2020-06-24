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Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса

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Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны. Такой меморандум подписан с компанией Japan Industrial Partners (JIP), которая ранее приобрела у Sony компьютерный бизнес VAIO.

В меморандуме сказано, что Olympus расширит подразделение и передаст все свои акции. Окончательное соглашение стороны планируют подписать к концу сентября. Передать подразделение новому владельцу планируется до конца 2020 г. Сумму сделки компания пока не раскрывает. На время переговоров компания продолжит работать в обычном режиме. Это касается отделов продаж, маркетинга и технической поддержки. О продолжении или прекращении выпуска продукции в сообщении компании не говорится.

Olympus corporation — оптоэлектронного оборудования. Компания основана в 1919 г. как производитель микроскопов. Специализируется на производстве эндоскопов медицинского и промышленного применения, лазерно-оптических сканеров, фото- и видеокамер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных