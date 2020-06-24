Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

2 июня Собчак опубликовала в своем Instagram мнение о протестах против расизма и жестокости со стороны полиции, проходящих в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. В своем посте Собчак спрашивала, как протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton в центре [Лос-Анджелеса]», сама запись была проиллюстрирована фотографией Собчак с чернокожим мужчиной в традиционной одежде народов Африки. 6 июня Собчак опубликовала запись «Миннеаполис, я с тобой» и песнью «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», сообщала «Газета.ру», сейчас эта запись недоступна.