Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA. «Известные нам инциденты являются неприемлемыми», — сказал DPA руководитель отдела контроля Audi Вернер Нойхольд (цитата по Deutsche Welle). Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации.
Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung. 16 июня представители компании устно сообщили Собчак о прекращении сотрудничества. 24 июня, после того как Audi стало известно о дискриминационных высказываниях, контракт был расторгнут без уведомления.
2 июня Собчак опубликовала в своем Instagram мнение о протестах против расизма и жестокости со стороны полиции, проходящих в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. В своем посте Собчак спрашивала, как протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton в центре [Лос-Анджелеса]», сама запись была проиллюстрирована фотографией Собчак с чернокожим мужчиной в традиционной одежде народов Африки. 6 июня Собчак опубликовала запись «Миннеаполис, я с тобой» и песнью «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», сообщала «Газета.ру», сейчас эта запись недоступна.