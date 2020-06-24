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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Ведомости

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA. «Известные нам инциденты являются неприемлемыми», — сказал DPA руководитель отдела контроля Audi Вернер Нойхольд (цитата по Deutsche Welle). Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации.

Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет. Audi намеревалась разорвать отношения с Собчак еще до недавних инцидентов из-за неоднозначного образа ведущей, передает Süddeutsche Zeitung. 16 июня представители компании устно сообщили Собчак о прекращении сотрудничества. 24 июня, после того как Audi стало известно о дискриминационных высказываниях, контракт был расторгнут без уведомления.

2 июня Собчак опубликовала в своем Instagram мнение о протестах против расизма и жестокости со стороны полиции, проходящих в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. В своем посте Собчак спрашивала, как протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton в центре [Лос-Анджелеса]», сама запись была проиллюстрирована фотографией Собчак с чернокожим мужчиной в традиционной одежде народов Африки. 6 июня Собчак опубликовала запись «Миннеаполис, я с тобой» и песнью «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», сообщала «Газета.ру», сейчас эта запись недоступна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных