Производитель гербицида Roundup выплатит $10 млрд американским фермерам
Немецкий концерн Bayer выплатит более $10 млрд жителям США, подавшим иски к компании Monsanto из-за вероятной канцерогенности средства от сорняков Roundup, сообщает компания. Bayer выделит от $8,8 до $9,6 млрд на разрешение уже поданных исков, еще $1,25 млрд будет выделено на возможные будущие случаи.
Концерн урегулирует около 95 000 отдельных исков от садовников и фермеров, еще 25 000 исков остаются за рамками мирового соглашения. Источники The New York Times, знакомые с переговорами, отмечают, что каждый из подавших в суд получит от $5000 до $25 000, в зависимости от серьезности понесенного ущерба здоровью. «Заявление не означает признание [Bayer] ответственности или вины», — указано в сообщении компании.
Bayer купила Monsanto в июне 2018 г. К этому моменту к компании были поданы сотни исков по поводу использования глифосфата в гербициде Roundup и его предполагаемым воздействием на здоровье. Единого мнения насчет того, вызывает ли глифосфат рак, нет. Международное агентство по исследованию рака называет вещество «вероятно канцерогенным». Агентство по охране окружающей среды (EPA) США считает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.