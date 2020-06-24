Производитель гербицида Roundup выплатит $10 млрд американским фермерам

Bayer купила Monsanto в июне 2018 г. К этому моменту к компании были поданы сотни исков по поводу использования глифосфата в гербициде Roundup и его предполагаемым воздействием на здоровье. Единого мнения насчет того, вызывает ли глифосфат рак, нет. Международное агентство по исследованию рака называет вещество «вероятно канцерогенным». Агентство по охране окружающей среды (EPA) США считает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.