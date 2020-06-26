РСП и DNS пошли на мировую в споре о долгах по «налогу на болванки»

По словам представителя арбитража, стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил суд, производство по делу прекращено. Ранее рассмотрение исков в арбитраже назначалось на 28 и 29 апреля, сообщал «Коммерсантъ». РСП требовал с компании «Атлас» 36 млн руб., с компании «Агат» – 141 млн. Это задолженность компаний по оплате сбора в пользу правообладателей. В ноябре 2019 г. РСП и DNS пришли к мировому соглашению по иску на 77 млн руб. к «ДНС лоджистик» – это сумма сборов за 2016–2018 гг. и проценты по ней. По соглашению ритейлер обязался выплатить союзу в августе 2020 г. 65 млн руб., а РСП отказался от взыскания процентов с задолженности.