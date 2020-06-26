РСП и DNS пошли на мировую в споре о долгах по «налогу на болванки»
Арбитражный суд Приморского края утвердил мировое соглашение по искам Российского союза правообладателей (РСП) к двум компаниям, входящим в группу одного из крупнейших ритейлеров электроники — DNS, на 177 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
По словам представителя арбитража, стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил суд, производство по делу прекращено. Ранее рассмотрение исков в арбитраже назначалось на 28 и 29 апреля, сообщал «Коммерсантъ». РСП требовал с компании «Атлас» 36 млн руб., с компании «Агат» – 141 млн. Это задолженность компаний по оплате сбора в пользу правообладателей. В ноябре 2019 г. РСП и DNS пришли к мировому соглашению по иску на 77 млн руб. к «ДНС лоджистик» – это сумма сборов за 2016–2018 гг. и проценты по ней. По соглашению ритейлер обязался выплатить союзу в августе 2020 г. 65 млн руб., а РСП отказался от взыскания процентов с задолженности.
РСП с 2009 г. собирает так называемый «налог на болванки» – 1% от стоимости товара с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений. Сбор платят со всех гаджетов и других электронных приборов, которые могут транслировать музыку. По последним публичным данным, в 2018 г. РСП собрал 4,4 млрд руб. сборов. Ранее союз подавал иски к производителям электроники: на 114 млн руб. – к Hewlett-Packard, на 90 млн – к Dell (иск был отклонен), с дочернего предприятия Panasonic в России суд взыскал в пользу РСП 107 млн руб. В совете РСП председательствует кинорежиссер Никита Михалков, а в правлении – сын Михалкова-старшего Артем.
По числу магазинов (1900 торговых точек) DNS – крупнейшая в стране сеть по торговле электронной и бытовой техникой. По выручке она уступает лишь «М.Видео – Эльдорадо». По оценке «Infoline-аналитики», выручка группы с учетом импорта в Россию электронной техники оценивается в 310 млрд руб., или 19,2% рынка. В апреле компанию включили в перечень системообразующих предприятий.