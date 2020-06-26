«Коммерсантъ» узнал о возможной консолидации «Новомета» менеджментом

Как пишет газета, сделка может состояться при условии, что «Роснано» и фонды получат бонус в случае вхождения в «Новомет» стратегического инвестора (на долю более 50%) или проведения IPO в ближайшие пять лет после сделки. В этом случае размер бонуса составит половину от разницы между ценой продажи акций сейчас и в будущем, но не более $55 млн.