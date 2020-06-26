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«Коммерсантъ» узнал о возможной консолидации «Новомета» менеджментом

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Менеджмент «Новомета» может выкупить доли в компании у «Роснано» и инвестиционных фондов Baring Vostok и Russia Partners, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Менеджмент и шесть основателей компании во главе с Олегом Перельманом владеют 49,9%, 30,76% принадлежит «Роснано», остальное — у инвестфондов. По информации источников, сумма сделки может составить 9,8 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. может получить «Роснано».

«Новомет» производит насосное и внутрискважинное оборудование. Компания является крупнейшим производителем полупогружных насосов для нефтегазовой отрасли в России и седьмой в мире. Ее выручка по итогам прошлого года увеличилась 8,7% и составила 25 млрд руб.

Как пишет газета, сделка может состояться при условии, что «Роснано» и фонды получат бонус в случае вхождения в «Новомет» стратегического инвестора (на долю более 50%) или проведения IPO в ближайшие пять лет после сделки. В этом случае размер бонуса составит половину от разницы между ценой продажи акций сейчас и в будущем, но не более $55 млн.

Компании и фонды не стали комментировать данную информацию. В «Роснано» отметили, что изучают различные конфигурации сделки по продаже доли в «Новомете» с учетом изменившейся макроэкономической ситуации.

«Роснано» вошло в капитал «Новомета» в 2011 г., инвестировав 4 млрд руб. В 2016 г. «Роснано» решила выйти из проекта. Первая попытка найти инвестора была неудачной — власти заблокировали сделку по продаже 100% «Новомета» американской Halliburton. Сумма сделки могла составить около $1 млрд за всю компанию. После «Роснано» пыталась продать свою долю в «Новомете» консорциуму РФПИ и Saudi Aramco за 7,5 млрд руб. Но и эта сделка не состоялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных