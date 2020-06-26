Правительство создаст новый центр для закупки лекарств

Центр подчинят Минздраву, на его содержание в течение трех лет планируется выделить около 740 млн руб. Согласно проекту распоряжения, в новой организации будут работать 100 человек. Для федеральных программ препараты сейчас закупает департамент лекарственного обеспечения Минздрава. Остальные закупки идут через регионы. Создание центра позволит комплексно решить вопрос как с текущими закупками, так и с экстренными в рамках пандемий, рассказал собеседник издания.