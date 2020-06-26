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Правительство создаст новый центр для закупки лекарств

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Правительство создаст федеральный центр закупки лекарств, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на копию проекта, подготовленного Минздравом. «Федеральный центр лекобеспечения» (ФЦПиО) планируется зарегистрировать уже к 1 июля. Он займется закупкой лекарств по федеральным программам для пациентов с ВИЧ, некоторыми видами туберкулеза, с орфанными (редкими) и онкологическими заболеваниями.

Центр подчинят Минздраву, на его содержание в течение трех лет планируется выделить около 740 млн руб. Согласно проекту распоряжения, в новой организации будут работать 100 человек. Для федеральных программ препараты сейчас закупает департамент лекарственного обеспечения Минздрава. Остальные закупки идут через регионы. Создание центра позволит комплексно решить вопрос как с текущими закупками, так и с экстренными в рамках пандемий, рассказал собеседник издания.

Поручение создать такой центр Минздраву дал президент России Владимир Путин 2 октября 2018 г. В декабре 2019 г. Минздрав запустил единую цифровую платформу для госзакупок лекарств. Она позволит избежать завышения стоимости закупок и устранить недобросовестную конкуренцию на рынке, говорила тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных