Microsoft закроет большинство розничных магазинов

Microsoft направит силы на развитие цифровых магазинов на сайте компании, а также в операционной системе Windows и в интерфейсе консоли Xbox. Сотрудники, работавшие в розничных магазинах, будут работать в офисах и отвечать за продажи и поддержку, в том числе в секторах образования и малого бизнеса.