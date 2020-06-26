Microsoft закроет большинство розничных магазинов
Компания Microsoft закроет все принадлежащие ей фирменные розничные магазины, за исключением четырех магазинов-витрин в Редмонде, Нью-Йорке, Лондоне и Сиднее, указано в пресс-релизе. Роль этих флагманских магазинов (Microsoft Experience Centers) будет переосмыслена, добавили в компании. Закрытием магазинов Microsoft спишет около $450 млн, или 5 центов на акцию, до вычета налогов.
Microsoft направит силы на развитие цифровых магазинов на сайте компании, а также в операционной системе Windows и в интерфейсе консоли Xbox. Сотрудники, работавшие в розничных магазинах, будут работать в офисах и отвечать за продажи и поддержку, в том числе в секторах образования и малого бизнеса.