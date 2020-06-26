ВОЗ назвала компании ‒ лидеры в разработке вакцины от коронавируса
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca опережает другие компании в разработке вакцины от коронавируса, передает Reuters слова ведущего научного руководителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумии Сваминатан.
Опытная вакцина разработки Moderna не сильно отстает от разработки AstraZeneca, компания готова перейти к третьему этапу клинических испытаний уже в середине июля, добавила Сваминатан. Она отметила, что ВОЗ также ведет переговоры с несколькими производителями из Китая и с индийскими учеными. Сваминатан призвала разработчиков вакцин рассмотреть возможность сотрудничества друг с другом.
В проекте плана ВОЗ от 24 июня перечислена 141 разрабатываемая вакцина от коронавируса, 16 из них проходят клинические испытания. В России вакцины разрабатывают государственный научный Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и компания Biocad, их разработки включены в черновой перечень ВОЗ.