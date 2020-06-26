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ВОЗ назвала компании ‒ лидеры в разработке вакцины от коронавируса

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Британская фармацевтическая компания AstraZeneca опережает другие компании в разработке вакцины от коронавируса, передает Reuters слова ведущего научного руководителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумии Сваминатан.

Опытная вакцина разработки Moderna не сильно отстает от разработки AstraZeneca, компания готова перейти к третьему этапу клинических испытаний уже в середине июля, добавила Сваминатан. Она отметила, что ВОЗ также ведет переговоры с несколькими производителями из Китая и с индийскими учеными. Сваминатан призвала разработчиков вакцин рассмотреть возможность сотрудничества друг с другом.

В проекте плана ВОЗ от 24 июня перечислена 141 разрабатываемая вакцина от коронавируса, 16 из них проходят клинические испытания. В России вакцины разрабатывают государственный научный Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и компания Biocad, их разработки включены в черновой перечень ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных