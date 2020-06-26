ВОЗ назвала компании ‒ лидеры в разработке вакцины от коронавируса

Опытная вакцина разработки Moderna не сильно отстает от разработки AstraZeneca, компания готова перейти к третьему этапу клинических испытаний уже в середине июля, добавила Сваминатан. Она отметила, что ВОЗ также ведет переговоры с несколькими производителями из Китая и с индийскими учеными. Сваминатан призвала разработчиков вакцин рассмотреть возможность сотрудничества друг с другом.