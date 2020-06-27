Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Ozon работает с 1998 г. В начале июня компания сообщила о рекордном росте продаж за последние 15 лет: оборот за I квартал 2020 г. вырос на 115% до 31,6 млрд руб. с НДС без учета возвратов. В апреле оборот составил 14,9 млрд руб. – почти в три раза больше, чем год назад. Чистую выручку и показатели прибыли компания не раскрывает. В 2020 г. компания прогнозирует рост продаж более чем на 100%, говорил Шульгин.