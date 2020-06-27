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Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

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Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании). По его словам, возможность инвестиций рассматривали американский онлайн-ритейлер Amazon и японский Softbank. В частности, около полугода назад гендиректор Ozon Александр Шульгин встречался с CEO Amazon Джеффом Безосом по этому вопросу, пишет «Интерфакс».

«Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет», — сказал Евтушенков. Он также отметил, что Ozon находится «в нескольких шагах от прибыльности» и «великолепно подготовлена к IPO».

Ozon работает с 1998 г. В начале июня компания сообщила о рекордном росте продаж за последние 15 лет: оборот за I квартал 2020 г. вырос на 115% до 31,6 млрд руб. с НДС без учета возвратов. В апреле оборот составил 14,9 млрд руб. – почти в три раза больше, чем год назад. Чистую выручку и показатели прибыли компания не раскрывает. В 2020 г. компания прогнозирует рост продаж более чем на 100%, говорил Шульгин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных